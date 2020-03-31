【多圖】戴祖儀曬Mavel模型珍藏　網民錯重點：條裙好睇過玩具

睇到咁多模型，記者都好想要隻。（Ig：joeythyee）

戴祖儀（Joey）熟悉她的粉絲便知道Joey是一個熱愛收藏模型的人，無論在她的YouTube頻道或是IG亦見她分享自己的「珍藏玩具」。尤其是玩具品牌Hot Toys出品的《Mavel》系列模型。所謂千金難買心頭好，在這方面Joey「課金」極多。Joey收藏的《Mavel》系列模型主要是1:6尺寸。有購買過這型號的粉絲也知道一隻至少要一千港元起跳，而要買Iron man型號沒有二千多港元也不用想購買到。可能Joey常說收藏很多《Mavel》系列模型，結果讓網友不相信她，所以Joey今天（31日）便在IG貼上一張自己擁有《Mavel》系列模型照片，「呢排好多人問，啲玩具真係我的嗎？係咪拎其他人㗎？確實，有啲的確唔係我嘅。我係得呢度呢啲係我既炸麻，thanos都未有位擺～啊～同埋仲有一炸未開箱，完。」每人炫富方式不一樣，記者只看Joey這個新帖子就覺得她是在炫耀和炫富，簡單數一數，Joey只是購買這系列模型已經超過3萬港元，還沒有計她沒有放出來的其他模型。一眾網民看完後表示相當羨慕她能有這麼多收藏。但是另一個焦點是照片中她穿上短裙，無意間大家會留意到她的長腿，誰叫長腿是Joey的賣點呢？有幾位網民說：「好鍾意妳對靚腳。」、「條裙好睇過啲玩具。」

戴祖儀也是新晉的長腿女神，而且她也經常大派福利，成為網民的寵兒。（IG@戴祖儀）