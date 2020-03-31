吳千語分享抗炎居家生活　紙板身形意外曝光真相嚇窒網民

現年26歲的吳千語近期密密在內地社交平台小紅書分享護膚心得，吸引超過33萬粉絲關注。昨日（30日）她在小紅書Post了最新短片，分享自己的居家一日生活，不少粉絲看完短片後都感嘆，原來千語的紙板身形是這樣練成的！

吳千語出名纖瘦，更有「紙板人」之稱。（IG@karena_ngs）

千語拍片分享自己的居家一日生活，朝早起床後她會做一些簡單的瑜伽動作拉伸筋骨。（小紅書截圖）

出名纖瘦的千語一向有「紙板人」之稱，不但擁有纖腰長腿，身上更零贅肉Fit到爆，不少粉絲都好奇她點Keep Fit。千語在片中透露即將入劇組，但因為疫情關係健身房都未開門，所以她只能宅家運動並控制飲食來操Fit身形。千語在朝早8點起床，之後洗漱、按摩臉部，以吊帶背心上陣的她素顏出鏡，皮膚一樣白滑！其後她換上運動服開始做一些簡單的瑜伽動作拉伸筋骨，做完3組動作後，千語才食早餐，但沒想到她的早餐只是一杯果昔。午餐後，千語轉移到室外的院子內做運動，穿上白色運動服的她更顯纖瘦，不過就有粉絲留意到院子超大，笑言：「你們想要這樣的身材，大概只有我想要這個院子和豪宅。」而千語就回覆道：「院子並不是我家的。」

千語的早餐只是一杯果昔。（小紅書截圖）

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由片中所見，千語一日飲咗三杯代餐，包括果昔、奶昔同燕麥粥，再加上她的運動量，令不少粉絲感嘆原來要練成千語的紙板身形一點都不簡單：「自律的人真的不能小看」、「如果是我餓死了」、「一天就喝三杯，我已經昏厥得起不來了」、「瘦是有道理的」、「一天除了運動就是喝奶昔怎麼會胖」、「這胃得有多小啊」。其實近年不少人都以健康代餐來代替正餐，而代餐類產品具有低卡路里、易飽腹、方便省時等特点，是不少人減磅的選擇。不過長期食用代餐容易造成營養不均衡，影響健康。而千語亦有回覆網友表示自己其實有正常食午餐，如果要開工亦會正常飲食，但她的自律性絕對令人佩服！

午餐後千語轉移到室外的院子內做運動。（小紅書截圖）

千語回覆網友表示自己其實有正常食午餐。（小紅書截圖）