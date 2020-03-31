【飛檳吧！男神】莫竣名出招冧網紅　對方男友不滿險生衝突

ViuTV節目《飛檳吧！男神》由兩位廣告界男神莫竣名（Louis）及黎學勤（Jeffery）擔任主持，二人繼《一路向西伯利亞》後再度合作，飛往馬來西亞檳城接管一間具有酒吧、餐廳及沙灘的旅館。為了提升旅館業績，二人找來檳城各界美少女出手相助，演變出段段衰衰格格的溝女比拼。

《飛檳吧！男神》逢星期一至五晚上11時正播出。

第八集節目（1/4播出）講到Louis及Jeffery直闖馬來西亞網紅May Ho的辦公室，邀請她到旅館做直播，趁機向她的粉絲宣傳旅館。直播進行期間，Louis向May Ho展開溫柔攻勢，為正在吃薯條的她輕擦嘴巴，其後又幫她整理頭髮，引起坐在一旁、身兼May Ho經理人及男朋友的Allen不滿，險發生衝突！

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May Ho之後談起與男朋友Allen的愛情故事，原來數年前Allen曾患過癌症，而May Ho就在他的身邊一直支持並照顧他，Allen最終戰勝病魔。二人的故事勾起了Louis及Jeffery各自的回憶，Jeffery想起患癌去世的母親，Louis則憶起了同樣患癌、在不久前才病逝的愛貓。Louis此時亦控制不住情緒，以手掩面崩潰痛哭，場面令人心酸。