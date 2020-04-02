《枕上書》東華帝君化身盜墓型男　高偉光一個誤會搞到兩日唔洗頭

內地男星高偉光在《三生三世枕上書》中飾演東華帝君，仙氣模樣迷倒千萬網友痴戀，新劇《鬼吹燈之龍嶺迷窟》緊接在4日播出，他將變身最有男人味的盜墓人「鷓鴣哨」。

高偉光表示，自己對於陽剛類的題材很感興趣，他形容東華帝君與鷓鴣哨兩角差異是一個上得了天、一個下得了地，一個更仙、一個更MAN。而「鷓鴣哨」有一個「丸子頭」造型，高偉光說梳化要一個半小時以上，網友則笑說接下來換「丸子頭」引領流行。

「鷓鴣哨」有一個「丸子頭」造型，高偉光說梳化要一個半小時以上。（《鬼吹燈之龍嶺迷窟》劇照／WeTV提供）

高偉光也透露，當初在與導演初次見面時，導演說明角色要有一點髒，要求他褪去偶像風采，他為了更貼近角色，兩天沒洗臉、沒洗頭去與導演討論角色，當他帽子一拿下來，讓導演驚呆，笑說他理解錯誤（搞錯髒的方向）。

高偉光主演《三生三世枕上書》高達77億人次看他與迪麗熱巴虐戀，人氣爆棚，網友直喊他老公，高偉光被問若女粉絲喊他老公，會怎麼回應？他幽默說：「哪一個是你老公？」若面對男粉絲喊他甜甜（粉絲對高偉光暱稱），他則笑說會請警衛把他攆出去。

高偉光在《三生三世枕上書》中飾演東華帝君。（《三生三世枕上書》劇照）

+ 14 + 13 + 12

此外，高偉光的微博暱稱「深情的高偉光」，網友打趣說這暱稱有「古早味」，但他自認這暱稱很有辨識度，只因當時他看了一部小說，裡面有人叫「深情的XXX」，便愛上了這個名字，化用到自己身上，直到今日。

相關圖輯：盤點4月必睇9套陸劇！成龍監製《成化十四年》 打造明朝福爾摩斯（點圖放大▼▼▼）

+ 23 + 22 + 21

延伸閱讀：

陳時中稱讚的女記者 PTT鄉民看到照片都暴動了！

「加倍奉還」不敵疫情 「半澤直樹2」宣布延期播出

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】