【新冠肺炎】JYJ金在中愚人節亂噏自己確診住院　粉絲怒轟冇腦

現年34歲的韓國男團JYJ成員金在中今日（1日）在Instagram發文，表示自己確診COVID-19新型冠狀病毒肺炎正在醫院接受治療。正當大家以為他慘成第一個確診的韓國藝人之際，他馬上改口澄清一切只是愚人節玩笑，被網民馬上火力大開怒轟他沒腦子。

【新冠肺炎】34歲JYJ金在中確診 成韓國演藝圈首例

金在中今日（1日）在IG宣布自己確診新型肺炎，原來一切只是他的愚人節玩笑。（Instagram：@jj_1986_jj）

金在中宣布確診令不少粉絲心碎，不過發文不到一小時，他就將整篇文章修改並稱只是愚人節玩笑，表示只是希望大家能知道確診者正在增加絕不是遙遠的故事：「太讓人心痛了，我擔心因毫無防備地在街上闊步生活的人太多，而使家人朋友傷心。」

他亦深知玩笑開得太過分，並願意接受懲罰：「雖然這樣的愚人節玩笑真的很過分，很感謝在這麼短的時間內有這麼多人替我擔心。因為剛剛的文章而要受到懲罰的話，我全部都會接受，希望大家身體健康。」

金在中改口澄清一切只是愚人節玩笑。（Instagram：@jj_1986_jj）

另外，網民的態度亦180度大轉變，怒轟金在中沒腦子：「這一點都不好笑」、「拿這種事情開愚人節玩笑太過分了」、「完全是瘋子」、「連小學生也不會開這種玩笑」、「新冠肺炎可以拿來玩嗎？」。亦有不少粉絲因金在中此舉而嬲到脫飯：「由你出道至今一直支持你，但到今天要全部棄掉」、「我正是在美國隔離中的粉絲，OPPA這次真的太過份了。」

+ 5 + 4 + 3

點擊觀看更多金在中的照片：