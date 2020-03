樂隊Arrows主音因新冠肺炎逝世　憑《I Love Rock N Roll》成名

新冠肺炎肆虐全球,各國民眾也處於疫情邊緣,甚至連國家領袖也有人不幸染病。而音樂圈亦難逃一劫,今日香港資深音樂人聶安達Anders Nelsson在facebook中證實,英國樂隊Arrows主音Alan Merrill死於新冠肺炎,終年69歲。

香港資深音樂人聶安達證實,Arrows主音Alan Merrill死於新冠肺炎。 (網絡擷圖)

1975年憑《I Love Rock N Roll》唱到街知巷聞,無數歌手曾經翻唱,包括已故貓王Elvis Presley及Britney Spears等等,甚至現時仍然有電影、節目也會以此曲作配樂。聶安達Anders Nelsson表示:「我的好朋友Alan Merrill今日在紐納去世了,他是我首位因新冠肺炎離世的朋友,對此我感到非常痛心。大家對這個名字或許不是太有印象,但他就是有份為《I Love Rock N Roll》作曲的音樂人。」

聶安達與Alan Merrill合照。 (網絡圖片)

樂隊Arrows在1974年成立,短短玩了幾年,便在1977年正式拆夥。Alan Merrill除了是樂隊主音,亦是Bass手,同隊還有結他手Jake Hooker及鼓手Paul Varley。樂隊名作有《Touch Too Much》、《My Last Night With You》及《I Love Rock N Roll》。