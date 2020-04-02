【多圖】內地「健身女神」陳暖央　甜美樣子超強反差吸2百萬粉絲

即時娛樂
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KOL有很多種，近年流行健身，成功造就健身網紅的出現，而在內地有「神級健身女神」的陳暖央在微博上已非常有名氣，足足有二百多萬粉絲，她經常在各社交平台上載騷肌相，樣子清純的她，跟一身肌肉，特別是「川字線」的腹肌甚有反差感，讓粉絲們大愛！

陳暖央經常在社交平台貼靚相，吸引網民追蹤。（Instagram@chennuanyang）

陳暖央早在幾年前就已經憑完美的身形打響名堂，來自浙江、畢業於杭州師範大學、現年29歲的她，是一名模特兒兼舞蹈演員，近年更做健身教練，一於將健身這運動發揚光大，除此之外，她也創建了除了自己的健身品牌，當然她也會着上身做「生招牌」，而她的品牌在粉絲中口碑也相當不錯。另外，她也曾登上內地各大雜誌的封面，又會定期拍片教大家鍛鍊，真的身兼多職。

陳暖央日常的生活照也超型格！（Instagram@chennuanyang）

日前，陳暖央在IG貼上一輯大騷腹部線條和翹臀的做Gym相，除了獲粉絲大讚漂亮外，也鼓勵他們要努力鍛鍊，紛紛表示︰「我要向妳看齊！」陳暖央做了想健身的人的好榜樣，影響非常正面呢！

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