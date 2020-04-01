木村拓哉只拍過兩次拖　曾霸氣認愛工藤靜香︰除了她，還有誰？

近來木村拓哉的兩位女兒可謂出盡風頭，大女木村心美（Cocomi）出道，而妹妹木村光希（Kōki）更是早在2018年以15歲之齡就擔任時尚雜誌的封面女郎。兩姊妹遺傳了被稱為「不老男神」木村拓哉和當年以玉女偶像出道的工藤靜香的強大基因，一出道就是轟動日本藝能界的「怪物級新人」。其實近年被頻頻指「走樣」的工藤靜香，在出道時是絕美的女藝人，而她和木村拓哉的愛情故事，也是經歷過風風雨雨的。

木村心美和木村光希一出道就成了媒體的焦點，而兩姊妹也遺憾了父母的優良基因。這輯照片是由木村拓哉操刀的「爸爸視角」，而衣服也是爸爸買的，相當有愛！（Instagram@cocomi_553_official）

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跟工藤靜香一起前的木村拓哉曾跟模特兒伊藤香里拍拖9年。剛一起時的男方還未走紅，於是約會時都非常高調，後來，他因1993年的劇集《愛情白皮書》成名，更在之後因拍《悠長假期》和《戀愛世紀》爆紅，變成「萬人迷」，帥氣的外表也俘虜萬千少女，隨着受到各方的壓力，二人的戀情最後告終。後來在好友酒井法子的介紹下，木村拓哉結識比他年長兩年、同樣愛好衝浪的歌手工藤靜香，他們在1999年開始拍拖。而其實這名「萬人迷」也只是經歷兩段戀愛。2000年，他們「奉女成婚」，拍拖一年就閃婚，當時28 歲的木村拓哉更在 SMAP的演唱會上，宣布：「雖然我知道這樣很任性，但是我要結婚了！」消息震驚全日本藝能界。他曾被問及結婚對象是否工藤靜香時，他只說了一句：「除了她，還有誰？」至今他的霸氣回應令人相當深刻。

現年47歲的木村拓哉，原來只有過兩段戀愛。（Getty Images）

全盛時期的工藤靜香，外表清純甜美，是當時的「偶像四天后」，並且在東南亞都有知名度。1989年，是她最紅的一年，而木村拓哉同年只是剛加入尊尼事務所的一個練習生而已。（網上圖片）

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20年的婚姻除了有愛在內，更多的可能也是經營。因為這段感情而變成「女人公敵」的工藤靜香，在背後默默付出，有着強大的情商。多年來她屢次被選為「最討厭女星」，又收過無數的恐嚇信。但她未有因為這樣的壓力而放棄對方和這段感情。直到近年她又被外界指外表「走樣」，配不上男方，更傳出離婚傳言，但憑着她的高情商，都一一走過，並以行動粉碎一切謠言。

還是小鮮肉年代的木村拓哉俘虜萬千少女的心，紅遍東南亞。（網上圖片）

當年他們結婚的消息極度轟動！（網上圖片）

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而且，愛好戶外運動的工藤靜香身段保養得相當好，她同時喜歡畫畫，又會珠寶設計，曾經開過畫展和推出過自己的珠寶系列，有自己的興趣，也會專注發展的女人最吸引人。還有，工藤靜香和木村拓哉婚後非常低調，工藤靜香為對方放棄演藝事業，選擇照顧家庭，甘心做背後的那個她，現在女兒也長大更發展出自己的路，相信多年來對家庭的經營也是有了成果。想到當年，曾有傳媒問她，會不會懷念以前的偶像生活，她只說道現在生命中最重要的是木村、女兒、自己和狗狗，這樣幸福的生活就已經很美滿。也許就是婚姻的經營之道就是把一切需要變得簡單，照顧好自己、對方和家人，懂得知足，就能感到箇中的快樂。

現年49歲的工藤靜香熱愛運動，身材保養得很好。（Instagram@kudo_shizuka）