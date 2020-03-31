【夠細奇則】洗手盆要擺出走廊　近半世紀舊樓用70萬裝修值唔值？

香港開電視節目《夠細奇則》雖然是舊節目，不過近來因被上載到YouTube上，引起網民的廣泛討論。節目介紹不同「納米單位」，設計師親自剖析如何用設計去改善單位的問題。這次要講的一集是位於柴灣萃文道的樓齡48年的屋苑單位，面積322呎，當時屋苑單位成交價大約400萬。單位是兩姊弟居住，他們一家人住了廿年，最後經設計師打造日式風格的空間，豪花70萬完裝修，不過主持李尚正帶觀眾看了一次樓後，發現了一些問題呢！

以有半個世紀樓齡的舊樓來看，這屋苑外觀保養得算不錯，而且一邊望山景，環境清幽。（由香港開電視提供）

今集的單位足足有近半個世紀的樓齡，設計師Arsan講到該處主要有兩大問題，分別是收納雜物和廁所太細的問題。改造前，的確見到單位到處都是雜物，非常凌亂，另外廁所是「濕廁」，即是空間太小，所以一洗澡到處都會被濺濕。Arsan按屋主要求，打造了日式加輕工業風的空間。他把廁所的空間變大，造了企缸，而客飯廳就合二為一，沒有實體電視，選擇了用投影機投射畫面到牆上看電視，兩屋間隔照舊，但就用了玻璃門去採光，而且加高了地台用作儲物，用了榻榻米的形式。

屋主豪花70萬裝修，打造日式風格的單位。（由香港開電視提供）

裝修前後的分別很大，由以前的通屋雜物到現在的簡潔。（由香港開電視提供）

點擊下圖逐格觀看裝修後的單位︰

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主持人阿正上門睇樓，第一身感受改造後的單位的優劣。單位其實頗有設計感，而且的確有日式感覺，阿正入門第一句竟是︰「嘩，一嚟好似去到間日式嘅餐廳，前面有啲包廂，又射燈，又燈糟，好商業啊，成個氣氛我想即刻坐低嗌嘢食啊！」非常搞笑。觀眾所見，阿正有讚有彈，當中最明顯的一個問題是加大後的廁所，竟然沒有洗手盆，反而放到廚房外的走廊位，非常特別。阿正都話︰「而家成單嘢好似酒店咁樣啊！」又說道︰「洗手盆擺出嚟，可能我唔習慣啦，變咗我一着完褲就唔知做咩好，因為你隻手係污糟咗，咁你點開門呢？」那廁所的門柄豈不是長期是髒的？

阿正一入屋就覺得單位似日本餐廳，非常搞笑。（由香港開電視提供）

整間屋最特別之處就是洗手盆設在走廊處，而且跟廁所的距離也頗遠。（由香港開電視提供）

點擊下圖逐格看阿正的點評！！

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網民看完節目都有不少意見，普遍覺得用70萬去裝修48年樓齡的舊樓太貴，有人表示︰「70萬，平平地（哋）比（畀）到首期」，對於整間屋的設計，網民就話︰「點解用projector都唔掛電視？長期睇真係眼都盲」、「好睇唔好住，沙發都冇，電腦檯仲要曲腳，我肯定佢一日都唔洗已經頂唔順」、「廁所咁大唔整洗手盆，要在外邊好唔衛生。失敗！」、「要用木板隔住兩間房？姐係唔隔音啦，打機大聲隔黎房都聽到啦？咩設計呀先生？」，不過也有人喜歡設計後的單位，大讚︰「呢個設計得幾好。好型好靚」、「洗手盤係（喺）出面嘅好處係家姐梳洗時間長嘅時候細佬都可以去廁所」、「幾中意呢種設計，預期買大屋，不如買無咁大嘅屋（大屋太貴）再畀多d錢去裝修設計，用盡屋嘅每個空間～正～」又有網民指其實廁所沒洗手盆的問題，可以用企缸水龍頭開水洗手，自己也喜歡洗手盆分開放的設計。所以設計這門學問真的好個人，最緊要屋主喜歡吧！