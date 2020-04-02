梁詠琪激罕清純長髮舊照出土　阿女嚇親：not your style！

梁詠琪（Gigi）入行多年，一頭短髮是她的標誌，其初出道的主打歌《短髮》更令她紅遍亞洲。除了在電影《賭神3之少年賭神》中飾演靳輕留過長髮造型之外，Gigi一直都是留短頭髮，她今天在IG分享了十多歲時的舊照，當年的她留了一頭長髮，非常清純。

Gigi的短髮是她的標誌。（IG圖片／gigileungwingkei）

Gigi在IG分享了多張清澀舊照，部份照片攝於1991年，距今已經29年，當年的Gigi只有15歲，她在留言中透露了自己從何時起將長髮剪短，一直留短髮至今，她寫道：「朋友整理了一些90年代的舊照片給我，太珍貴！十幾歲時鍾意留長頭髮，不過不喜歡花時間整理，什麼燙髮染髮甚至連剪髮都懶得去弄，總之就是個非常天然青春的少女😂...所以18歲初嘗短髮的一剪後💇🏻‍♀️，自然地這個長髮look從此成為絕響（不包括少年賭神🥴）。 連Sofia見到這些照片都拋下了最理性中肯的一句：“Well....it's not your style !（這不是你的風格）”」

以下是Gigi在IG分享的舊照，點擊圖片：

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雖然長頭髮的Gigi看起來非常清純，但短髮更適合她，而且更具個性。網友紛紛留言說：「長髮短髮都美！」、「自細已經充滿仙氣」，又指Gigi的樣貌冇變過，肯定沒有整過容，大讚她是天然美女。

Gigi曾經在電影《賭神3之少年賭神》留過長髮。（《賭神3之少年賭神》劇照）

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