【周遊記】周杰倫轟台灣Netflix只推韓劇：這是韓國netflix嗎?

台灣天王周杰倫近來挑戰主持真人騷旅遊節目《周遊記》，當中邀請了許多重量級嘉賓上節目大玩特玩，包括蕭敬騰﹑林俊傑等，但周杰倫眼見節目在台灣Netflix平台播出，但官方的宣傳頻率就明顯過低，令他感到非常不快，就在Instagram表達不滿。

周杰倫節目《周遊記》請了好多重量級嘉賓。（《周遊記》微博圖片）

周杰倫眼見台灣Netflix只是一味在官方Instagram宣傳韓劇，似乎忽視了他的節目《周遊記》，於是他就顯得不滿並已Cap圖在Instagram動態上表示：「這是韓國Netflix嗎？Promote J-Style Trip不用改名喔。」未知是否台灣Netflix方面感到有不妥，為了平息天王的怒氣於是在官方動態上為節目宣傳，並以互動的方式標籤了周杰倫、林俊傑﹑蕭敬騰、昆凌，要他們分享私人片單。

台灣Netflix雖然立即作出補救，不過天王仍然嬲嬲豬。（周杰倫音樂資訊微博圖片）

雖然官方已經立即作出補救方法，但仍然難令周杰倫平息，他亦似乎不領情：「平常都看你們在推韓劇，現在突然點名，大家覺得我該回應嗎？」而有超過6成粉絲是讚成他回應，於是他再度炮轟台灣Netflix：「不過說實在，韓劇的確好看，只是J-Style Trip在你們台播出，至少讓我看到你們官網的誠意，而不是弄得好像韓國Netflix。」事實上，台灣Netflix方面僅在在3月10日在官方Instagram宣傳《周遊記》，難怪天王如此怒氣沖沖喇！

周杰倫望台灣Netflix給出誠意。（周杰倫音樂資訊微博圖片）