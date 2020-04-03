《舉重妖精金福珠》翻拍內地版　台灣偶像做男一網友唔想睇

四年前由韓星南柱赫﹑李聖經共同主演的劇集《舉重妖精金福珠》大受歡迎，二人在戲內搞笑互動到成為情侶的過程非常甜蜜好笑，劇集曾掀起一陣追劇潮。而想不到過了四年之後，近日內地方面爆出將會翻拍內地版名為《原來是你》，找來台灣鮮肉男星張軒睿擔任男主角，而女主角方面則找來內地新生代女星羅予彤，可是劇集還沒開播已經引來不少網友反對。

《舉重妖精金福珠》曾掀起追劇潮。（網上圖片）

有收看《舉重妖精金福珠》的觀眾都知道，金福珠（李聖經飾）是一名舉重運動員，雖然外表上看似比較壯大，但她卻有一顆少女心。直到後來遇上游泳好手鄭俊亨（南柱赫飾）二人經歷不同的困難慢慢發展成為情侶，在互相扶持之下金福珠在舉重項目取得佳績。

而據指內地版的《原來是你》故事內容沒有太大改動，可是主角名字就作出了小小改動，男主角不再叫鄭俊亨而是改為李俊辰，而女主角同樣地不再叫金福珠而改成金福妹。而據指出男主角人選已確定為台灣男星張軒睿，而女主角是羅予彤。

張軒睿﹑羅予彤被指是劇集主演。（羅予彤﹑張軒睿微博圖片）

事實上，張軒睿的形象都幾符合劇中男主角的要求，皆因為他擁有183CM高身材﹑顏值出眾，而且有健身的習慣，擔當游泳好手似乎幾合理。而且他曾拍過不少台灣偶像劇，相信演技實力是不差的。而羅予彤外貌甜美，有一種呆萌的感覺都幾有金福珠的氣質，可是身材太瘦削可能要增重才比較符合女主角的要求。

但翻拍消息傳開之後，內地網友似乎一致不看好，認為再翻拍該劇沒有意思，因為韓版已經太成功難超越，大家在微博留言道：「真的不可」﹑「別毀了」等，直言國內編劇已經沒有創作劇本的能力了嗎？

劇集會在芒果TV播出。（劇迷聯盟微博圖片 ）