高圓圓舊相曝光　五官立體大眼水靈網友大讚：真的很心動

內地女神高圓圓自從2014年與趙又廷結婚後便鮮有公開路面，近日，有網友曬出高圓圓少女時期的舊相，在網友引起熱議。

相中的她略顯青澀，留著一頭齊整的短髮，濃眉大眼，鼻樑高挺，五官非常立體。當時的高圓圓還帶有一些BB fat，皮膚水嫩光滑，白裡透紅，在人群中相當出眾。網友也紛紛力讚：「不愧是國民女神，真的很心動」、「太有魅力了，真的氣質十足」、「好羨慕高圓圓的顏值，天生麗質」等。

據說高圓圓是在與同學吃KFC時被星探發掘，的確是「天生麗質」。（微博圖片）

不過，有不少網友認為那時的高圓圓與現在看起來的感覺似乎有些不同，其實五官幾乎沒有太大變化，只不過那時比較男仔頭，打扮得比較率性，現在的她更加知性，端莊優雅，只是氣質發生了變化。

對比高圓圓早年與近年的照片，氣質發生了很大變化。（微博圖片）

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高圓圓與趙又廷結婚6年，婚後逐漸減產，去年5月誕下一女後，尚未新作推出，最新的一套電影是麥浚龍執導的《風火山林》，與梁家輝、劉青雲、古天樂、金城武合作，在戲中飾演心理醫生，而對上一套劇集已是2013年與鍾漢良拍攝的《天龍八部》。現在的高圓圓偶爾會在微博露面，不知道什麼時候才復出拍戲呢？

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