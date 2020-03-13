【花木蘭】劉亦菲黑色紗裙亮相倫敦　牙床惹網友爭議：別露齒笑了

新型冠狀病毒（COVID-19）於全球大爆發，受疫情影響，不少電影都相繼推遲上映，雖然劉亦菲主演的迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）已於美國同英國舉行首映，但活動結束後，便宣布全球撤檔。

作為迪士尼首位亞洲真人公主，劉亦菲今次在洛杉磯與倫敦的首映禮上都選擇了Elie Saab的禮裙，一金一黑，在微博引起熱議。

昨日（12日），導演Niki Caro攜劉亦菲、袁文忠（Ron Yuan）、李截（Jason Scott Lee）等一眾主創亮相倫敦，劉亦菲身穿Elie Saab 2020早秋系列的黑色露肩花朵紗裙，搭配精緻的紅唇妝容，襯得肌膚愈發白皙，舉手投足間散發出優雅大方，迷人高貴的氣息，宛如「黑天鵝」一般，相關話題更即刻登上熱搜，引起全網討論。

劉亦菲與導演Niki Caro出席《花木蘭》倫敦首映。（GettyImages）

不少網友見到後都大讚：「太漂亮了，氣質好絕」，但也有網友表示劉亦菲有些發福：「這個裝扮，感覺有點中年婦女的氣質呢」、「歲月啊對每個人都是公平的」，除此之外，劉亦菲的肩頸線與牙床也意外成為焦點：「……天仙姐姐還是別露齒笑了」、「原來神仙姐姐斜方肌也這麼發達，我釋然了」等等，認為劉亦菲今次的造型有些失敗。

網友對劉亦菲今次的造型有讚有彈。（微博截圖）

劉亦菲的牙床與肩頸線意外惹爭議。（GettyImages）

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