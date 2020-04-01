【新冠肺炎】Angelababy復工街拍　獲網友力讚：美出新高度

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新冠肺炎繼續肆虐，但藝人們已逐漸復工，有的進入劇組拍戲，有的錄製綜藝節目，而網絡上也有不少街拍以及路透相曝光，雖然個個都「全副武裝」，不過依然有型。

向來衣品為人稱道的Angelababy近日的復工look一度登上熱搜，她披散着一頭長捲髮，收腰設計和泡泡袖元素為卡其色風衣增添了幾分公主feel，令網友感歎Baby又美出新高度。

因為剛剛落車，所以Baby準備戴口罩。（微博@BlowsToNeptune）

點擊下圖睇Baby另兩套帥氣裝扮：

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講起最識得着衫的藝人，一定少不了超模劉雯，她的機場look可謂是「教科書」式的穿搭，近日她現身上海機場，oversize西裝搭配衛衣同運動褲，還戴了手套防護，整個打扮舒適隨性，但又不失時髦感。

劉雯的這身裝扮簡潔又fashion，眼鏡能防止飛沫，手套也能隔離很多細菌。（VCG）

鹿晗與黃子韜回國發展後將首次在選秀節目《創造營2020》中同場，兩人都以鮮艷的穿搭復工，鹿晗黃藍搭配，黃子韜則是橙色衛衣結合黑色皮褲，不過相較於Baby與劉雯的穿着，這兩套比較中規中矩。

點擊下圖睇鹿晗與黃子韜的搭配：

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同為《創造營》導師的宋茜頭戴印花漁夫帽以及黑色護目鏡，背着牛仔藍CHANEL，也是比較休閒的打扮，不過似乎元素過多，整體看上去有些凌亂，不知道重點在哪裡。

疫情期間防護最重要。（VCG）

吳磊的機場裝扮幾乎是全副武裝，防護帽、護目鏡、手套、還有一件PVC外套，雖然同fashion沒什麼關係，不過疫情期間防護才是最重要！

吳磊防護得相當密實。（VCG）

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