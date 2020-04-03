匯豐控股跌穿38蚊　「股民」林盛斌40蚊入貨：好有機會升返

新型冠狀肺炎（COVID-19）影響之下，不上市面各行業，股市也受到影響，連一向受香港人歡迎的匯豐HSBC股價（HKG: 0005）都出現下跌。日前藝人林盛斌（Bob）就在IG上表示，自己在4月一日以$40一股買入了1200股匯豐股票，大嘆自己衝動了！

「股民」林盛斌在$40入市買匯豐控股，不過似乎低處未算低...（IG@bob_lamshingbun）

記者查閱資料發現，原來「匯豐控股」在2天內已由$40趺至$38（03/4），即如果以1200股計算，阿Bob帳面上在2天內已蝕了$2400。他接受《香港01》訪問時說：「好耐之前買過滙豐，之後我唔記生咗第一個定第二個小朋友要資金準備換樓，所以放晒。最近可能得閒啲又有留意返，兼且又開咗新嘅股票戶口，個apps又方便又有用，咪開始𥄫吓玩吓囉。」

幾日前仲係$5-$60，幾日前$40，今日就$38。（IG@bob_lamshingbun）

雖說滙豐股票正在下跌，但阿Bob似乎對它很有信心，他說：「諗住低位會有好多人入貨，個價會靚仔返㗎嘛，冇所謂啦，因為可以當儲錢！」又表示暫不打算放售股票：「希望佢升返40蚊以上可以打個和，或者可以執到少少賺返餐晏仔已經好滿足。始終滙豐係香港其中一間最大同巿值最高嘅銀行，對佢嘅業務發展係有信心嘅，希望佢加油，唔好令香港人失望啦！」

阿Bob買咗1200股，跌2蚊都覺得「肉赤」，不過佢話自己都唔夠身邊朋友買得多。

疫情對阿Bob的娛樂公司有沒有影響？他就回答：「唔多唔少都有。我問返搵我哋做代言嘅品牌同客戶，佢哋都有影響，不過好彩就唔算好嚴重，都仲頂得住！」他也表示滙豐可以考慮找他擔任代言：「滙豐搵我做代言人可以令到佢哋嘅業績上升，咁就好大機會升返㗎啦，到時我一定入多啲貨，哈哈哈。（拍廣告同股票代替現金出糧，得唔得？）梗係好啦！畀多啲仲好。」睇嚟阿Bob真係對隻股票好有信心。