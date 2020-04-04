80年代殭屍片沒落冇開工　「鬼后」王玉環爆曾情緒低落：命運嚟！

王玉環（Agassi）昨晚（3/4）到黃埔新城電台接受訪問，大談昔日在電影圈拍攝的點滴。在80年代殭屍片在香港大行其道，Agassi憑殭屍角色火速爆紅，更被封為「鬼后」稱號，加上當時男友午馬是著名演員及導演，所以電影工作一套接一套，星途無限。不過，隨着殭屍片漸漸沒落，以及與午馬分手後，她便退出娛樂圈並轉行到保險界，經過多年奮鬥，現已榮升宏利首任女性高級區域總監，相當有成就。

王玉環80年代演過不少殭屍角色。（網上圖片）

80年代有「鬼后」王玉環，坦言對娛樂圈未有留戀。（葉志明攝）

對此，Agassi接受《香港01》訪問時說：「當時拍殭屍片收入都唔差，但後期殭屍片開始唔流行嘅時候，真係冇乜人搵我拍戲，嗰陣時情緒上都會好低落，其實我都好相信運氣，假如當年嗰套《殭屍先生》唔係王小鳳拍，而係我做，可能我已經紅咗，所以我好相信命運。」問與午馬分手原因？Agassi坦言雙方緣份已盡：「我哋一齊咗十五年，到我哋正式分開都好唔開心，不過我都好多謝佢，如果冇佢，都冇今日嘅我Agassi，因為我係同佢分手先做保險，至於有冇對娛樂圈留戀，我就一啲都冇。」

80年代殭屍電影大行其道。圖左前是王玉環當時男友午馬。（網上圖片）