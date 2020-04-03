【機場特警】楊明無悔公開撐警　被網民封「藍明」：大家隨便鬧我

由楊明、張震朗和蔡思貝主演的無綫熱播劇集《機場特警》首集平均收視達31點，超過二百萬人次收看，收視相當強勁，連立法會議員梁美芬亦在社交平台出Post，大讚《湯好飲·劇好睇》為名的影片，幫楊明「燉湯店」宣傳。楊明今日（3/4）出席劇集《機場特警》宣傳造勢活動時，接受《香港01》訪問表示：「我噚日都睇到梁議員嗰條片，我好開心佢咁支持我。」會否贈送八拆卡給梁議員？楊明笑謂：「佢嚟到唔使講啦，自動會有啦，唔使卡啦，全香港都識佢！」

被問到否後悔表明自己政見立場？楊明坦言沒有後悔：「其實我都係講返一個真正市民要講嘅嘢，我唔會為咗自己嘅利益唔發聲，如果呢個香港唔和平唔好返，都唔使諗之後利唔利益嘅事，所以呢段時間不能顧及自己嘅利益，而唔發聲。」

楊明坦言沒有後悔表明政見立場。（陳順禎攝）

楊明又指明白大家會有不同政治立場，但社會上都不應該存在仇恨：「可能我之前表達咗我嘅政見，又或者我講咗一啲嘢，佢哋係唔同意嘅，大家都唔應該以殺父仇恨感去仇恨其他人，咁所以我好希望大家可以慢慢傾，唔使搞到完全對立，好想變返我認識嘅以前嘅香港，大家都守望相助嘅香港。」有網民封楊明為「藍明」，楊明對此表示不介意：「我喺網上都有人用粗口鬧我，佢哋有言論自由，但千其唔好傷害人，我冇問題，大家可以隨便鬧我！」

經常公開撐警的楊明，不介意被網民封為「藍明」。（陳順禎攝）

楊明燉湯店涉違規遭食環檢控無牌經營食肆：我而家係被攻擊嘅矛頭 梁美芬飲楊明燉湯睇《機場特警》：湯好飲、劇好睇!