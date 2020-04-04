【新冠肺炎】韓女團EVERGLOW經理人中招　公司即晚再增一人確診

即時娛樂
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新冠肺炎疫情影響全球，可說是人心惶惶，不少曾出國參與活動的韓星如宋仲基和TWICE子瑜等，返回韓國後都有乖乖自我隔離。而昨日（3日）出道僅一年多的女團EVERGLOW所屬公司樂華娛樂公布，經理人中招外再追加一名工作人員確診新冠肺炎，令粉絲擔心。

樂華娛樂公布昨日發聲明指EVERGLOW上月16日結束美國行程返韓後，自我隔離期間一名韓國經理人有發燒病徵，並於本月2日確診為新冠肺炎。以防萬一，EVERGLOW全員及所有公司人員已進行新冠肺炎檢驗，幸好全部結果呈陰性，消除了粉絲的憂慮。雖然EVERGLOW所有行程已取消，可是聲明發出後即晚，公司公布再多一名工作人員確診新冠肺炎，二人曾於27日一同用餐並於昨晚確診。

上月EVERGLOW完成美國演後，同行一經理人本月2日確診新冠肺炎。（FB/@EVERGLOW.0321）

由於EVERGLOW施賢曾與確診經理人於上月24日，參與音樂節目《THE SHOW》錄影，因此包括一同擔任主持的THE BOYZ柱延及金旻奎，以及節目所有相關人員都有參與病毒檢驗，暫時已知柱延結果為陰性。為了避免疫情擴散，節目下星期決定停播一周外，錄影地點電視台SBS PRISM TOWER亦要進行人流管制。

與施賢曾一同主持的金旻奎（左一）及THE BOYZ柱延（右一）都有接受肺炎測試。（Viu《K1頭條》）

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