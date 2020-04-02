【新冠肺炎】傳《Running Man》全昭旻確診　身體過勞停工一個月

即將34歲的韓國女演員全昭旻，因出演《Running Man》人氣急升，工作亦接踵而來。可是根據韓國傳媒今天（2日）的報道指，全昭旻因近日過多的行程導致健康亮起紅燈，必須立即停工一個月休息。由於近月新冠肺炎疫情嚴重，因此亦有網民擔心全昭旻染病。

全昭旻所屬公司Entertainment IAM表示，全昭旻上月30日參與《Running Man》錄影時，因身體出現異樣而到醫院求診，接受了MRI等檢查，證實與新冠肺炎無關。相關人士透露，全昭旻近日因過於密集的行程導致身體狀態轉差，雖然已收到醫生提出要休息的建議，可是仍要視乎全昭旻個人意願再決定。而《Running Man》PD有向傳媒表示，暫時之後未有安排拍攝，能夠給予全昭旻休息的時間，詳細安排將與經紀公司再商討。

網傳誤全昭旻因新冠肺炎而停工。（IG/@jsomin86）

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由於最近新冠肺炎全球疫情嚴重，加上《Running Man》不時在室外進行拍攝，亦涉及大量身體接觸，因此在公司未正式發聲明前，不少網民都非常擔心全昭旻確診肺炎。幸好全昭旻身體沒有大礙，只是因過勞而需要停工，相信粉絲都放心不少。

全昭旻因出演《Running Man》而人氣急升。（SBS截圖）