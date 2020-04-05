阿笨捨不得志村健離開　三度跑上前發出悲鳴作最後道別

縱橫日本演藝界48年的「日本喜劇之王」志村健，上周日（29/3）因感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）離世，享年70歲，同時亦是首名染病死亡的日本藝人。他生前主持寵物節目《天才！志村動物園》（天才!志村どうぶつ園）長達16年，節目組於昨日（4日）播出「園長」志村健的紀念特輯，而其中一段志村健完成外景拍攝後，把他視作親爸爸一樣的黑猩猩阿笨更三度跑上前作最後道別，彷彿早已知道沒機會再見到志村健一樣，當場惹哭不少節目嘉賓和觀眾。

阿笨三度跑上前與志村健道別。（Twitter：@ichigocherryuk1）

志村健完成外景拍攝後，牽着阿笨交給動物園園長。（Twitter：@ichigocherryuk1）

志村健染疫病逝前依然出演不少綜藝節目，他在完成《天才！志村動物園》的外景拍攝準備收工時，牽着阿笨交給動物園園長打算轉身離開之際，阿笨卻馬上回頭追了上去，志村健一邊揮手道別，一邊說：「還會再見的，bye bye」。誰知阿笨依然衝上前，甚至躺在地上「賴死唔走」，志村健只好再摸摸牠的頭，安慰牠說：「好了，bye bye，就這樣了」。阿笨最後還是跑上前跟着志村健，更發出嗚嗚的哽咽聲音，於是志村健直接抱起阿笨，拍拍牠以示安慰，阿笨更是直接攬着志村健的頭，就像不願意讓他離開自己一樣。

阿笨發出嗚嗚的哽咽聲音，於是志村健直接抱起阿笨，拍拍牠以示安慰。（Twitter：@ichigocherryuk1）

志村健眼泛淚光。（Twitter：@ichigocherryuk1）

志村健和阿笨的離別場面逐格睇：

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《阿笨與阿占》是《天才！志村動物園》於2005年播出的人氣單元節目，志村健與黑猩猩阿笨和鬥牛犬阿占更因此建立深厚情誼，互動深受觀眾喜愛。只不過阿占於2016年離世後，只剩下現年19歲的阿笨與志村健相依為命，因此志村健對阿笨寵愛有加，亦相當愛錫阿笨的女兒「布甸」，就像視牠如親女兒一樣。

《阿笨與阿占》原為日本電視台綜藝節目《天才！志村動物園》（天才!志村どうぶつ園）內的一個單元。雄性黑猩猩阿笨2012年驚傳咬傷人而引退，並於2015年生下女兒布甸。而雄性鬥牛犬阿占則於2016年以12歲之齡與世長辭。（網上圖片）

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