【多圖】TWICE周子瑜IG貼自拍竟惹負評如潮　網民直呼︰冇咗仙氣

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜向來因外貌出眾而受注目，是不少宅男心目中的女神，只有20歲的她，向來sell青春可愛。不過，日前子瑜在IG上載的自拍就惹來網民爭議。

子瑜日前在IG上載了自拍美照，更順道為好姊妹Elkie打氣，不過照片就被指沒有了以前的美貌和仙氣。（Instagram@twicetagram）

從台灣回韓國後正在家居隔離的子瑜，一口氣在IG上載了3張自拍，並為好姊妹CLC成員莊錠欣Elkie宣傳，寫道︰「哈囉ONCE（TWICE粉絲名）你們過得好嗎～？最近我吃的好也睡的很好！還有，我的好朋友Elkie翻唱了IU前輩的Give You My Heart，Once也去聽聽看吧！」非常有愛的為對方打打氣。不過，網民的焦點落在她的自拍照上，事關可以看到照片中的她只是化了淡妝，而且相信也沒有落什麼濾鏡，無添加的照片，卻有網民覺得她「呢張子瑜咁唔子瑜」，紛紛表明︰「邊個嚟？」、「點解好似變咗30幾歲咁」、「普通到不能再普通嘅靚女路人」、「次次蒲頭都唔同樣」、「冇咗仙氣」、「子瑜個妝唔可以太淡」等等，更有人指這輯相的她「好似宋茜」和「好似莊端兒」。

最離奇是有人指子瑜竟撞樣莊端兒？（Instagram@xeniachong）

子瑜自出道以來，就非常受歡迎，精緻的五官更是像洋娃娃一樣。（網上圖片）

早前，Elkie上載的二人合照中，子瑜也曾被網民話樣子不同了。（Instagram@chongtingyanelkie）

不過，粉絲們就為她不值，表示︰「其實有咁差咩？我覺得子瑜素顏都好靚，好有明星相」、「好靚好清純」和「咁支持好朋友，佢真係好好嘅女仔」。其實在2月的時候，Elkie曾在IG貼出跟子瑜外出的照片，當時也引起網民一番討論，指她看起來跟平時不同了，好像沒了平時洋娃娃的感覺，更有人貼出2016年的照片，表示︰「呢三年幾發生咗咩事？」但是，有人發現是角度問題，再加上當時子瑜應該是素顏外出，和齊瀏海不適合她，所以感覺跟平時不同了。

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