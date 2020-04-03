莊錠欣Elkie翻唱IU《愛的迫降》OST　好姐妹TWICE子瑜撐場支持

近日TVB重播《On Call 36小時II》，當中飾演孫希欣一角的莊錠欣Elkie又一次引來關注。2016年已於韓國以女團CLC一員出道的她，近日翻唱IU《愛的迫降》的OST，更獲好友TWICE子瑜在IG大力宣傳，又一次見證二人的姐妹情。

在韓國發展相當不俗的莊錠欣Elkie除了是女團成員外，亦有曾於2018年出演韓劇《富家公子》，成為首位拍攝韓劇的香港人，完全有賴她童星時代在TVB的訓練及經驗。在CLC擔任領唱的她，日前（1日）公開翻唱IU為劇集《愛的迫降》獻唱的OST《Give You My Heart》，作為送給粉絲的驚喜禮物。雖然翻唱IU歌曲的難度相當高，但可見苦練後的Elkie表現出色，獲不少粉絲大讚好聽，更留言表示希望她有一天也能成為OST女皇。

莊錠欣Elkie因重播《On Call 36小時II》再引來關注，她日前公開IU的翻唱曲。（IG/@chongtingyanelkie）

作為好姐妹，子瑜當然有幫忙宣傳支持！（IG/@ twicetagram）

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作為Elkie的好姐妹，從台灣回韓國後正在家居隔離的TWICE子瑜昨日（2日）亦有在IG為對方宣傳。她講到「我的好朋友Elkie翻唱了IU前輩的Give You My Heart，Once（TWICE粉絲名）也去聽聽看吧！」，又一次力證兩人之間的好姐妹情。Elkie和子瑜同樣作為在異鄉出道的外國人，言語相通，又年齡相近的關係下，自然感情更加好。兩人私下經常外出見面，Elkie又會隻身飛到台灣找子瑜，粉絲都非常喜歡這對女神的合體。

Elkie和子瑜感情非常好，粉絲圈中有「ET姐妹」之稱。（IG/@chongtingyanelkie）

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