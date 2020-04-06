【機場特警】何依婷對自己被楊明摸睇得開：希望唔洗再坐大髀

《機場特警》正在熱播，劇組新人何依婷於第四集正式亮相，以背心短褲上陣飾演網紅「李至安」，首次演戲就被對手楊明周圍「摸」。有不少網民大讚何依婷夠淡定，有人就只抵她不值，那麼快便要被「摸」，有人亦指這是益了楊明。

一出場就與楊明有親熱戲！（電視截圖）

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至於何依婷自己點諗？她於IG上post出長文：「好想多謝你地既支持，第一套劇出街原來真係會好緊張，好擔心大家既反應會唔好，但出左第一場戲之後，已經收到你地好多既回覆都反應唔錯，仲有滿滿既鼓勵，多謝大家對我既肯定同高抬貴手，令到我唔洗咁緊張同擔心，我亦會繼續加油架啦。

另外，收到唔少回應話場戲太親密嬲嬲豬，我都明白，第一次拍劇、第一場戲，呢個畫面係有少少刺激，但大家唔洗擔心，拍個陣雖然會有d緊張同怕醜，但我有好好保護自己，事先有溝通好 場戲都有排過，所以大家唔好嬲啦，最多大家#齊集氣：「希望唔洗再坐大髀」。#唔知work唔work架😂

最後衷心多謝你地願意花時間話我知你既感受，雖然無辦法逐一回應，但你地每個回覆我都有用心去睇，亦會理解同參考大家既意見，希望將來可以再拍多d唔同既劇比你地睇。

好啦，長文打完，無記錯的話，由第8集開始，安安會不定時出現，記得留意啦。」

篇文真係好長！

又靚女又識諗，大把機會！（IG@何依婷）

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