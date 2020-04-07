婚前出現令你心動的人點算好？　王君馨：一旦選擇結婚就要Say NO

王君馨（Grace）在她的個人YouTube 頻道，分享她與老公Daniel的愛情故事，當中透露了在與Daniel的關係中，先後出現過一兩個人令她心動的人，這是不少情侶配偶都經歷過的挑戰，如果換了是你，你會如何處理？

Grace在個人頻道中，分享與Daniel的愛情故事，期間出現過不同的考驗。（影片截圖）

Grace公開自己當時作出的選擇，就是對另一半誠實，二人一同去面對和解決問題。她當時還是男朋友Daniel分隔異地，一年見一兩次，自己身處五光十色的娛樂圈，試探自然也多。Grace坦言先後出現令她心動的男生，其中一個是拍劇的拍檔，她與這個男生朝夕共對，而且二人很投契，談電影談音樂，有許多共同的話題，令她不自覺地對對方漸漸產生感情，腦海不斷出現對方的身影，甚至開始想照顧對方。

Grace之所以對那個男生產生興趣，是因為她與對方同為圈中人，所以有更多共同話題，這是她與Daniel之間所缺乏的。直到婚前，Grace又遇上一個令她心動的人，對方是一位大愛的基督徒，她自己也為此感到驚訝，明明自己與Daniel經歷了這麼多，竟然還會因為出現一個人，而對與Daniel的關係感到疑惑。

王君馨在個人頻道中坦言與Daniel拍拖期間，曾出現過一兩個令她心動的人。（IG圖片／gwgurlie86）

這也是很多情侶都經歷過的考驗，在二人之間，忽然出現一個人，好像比伴侶更適合自己，相處得更投契，令自己不禁對原本的關係產生動搖。Grace將情況告訴她的姊妹，出現不同的聲音，有人覺得還沒結婚還可以繼續選擇，有人則認為是婚前最後一個試探，你一旦選擇與伴侶走下去，婚後即使出現一個貌似更好更適合你的人，你都要選擇Say No。

王君馨向Daniel坦白精神出軌，同時對他作出承諾：一、不會與對方單獨外出；二、會在與對方的對話之中談給Daniel；三、如果Daniel回港，可以安排三人見面。（IG圖片／gwgurlie86）

我喜歡這個男生的10%，這10%是否值得去放棄我跟Daniel的90%呢？ 王君馨

心動是一種難以捉摸的東西，有人會為此淪陷，而 Grace則選擇與愛人一同面對，她向對方坦白自己的情況。在生命中出現一個投緣的人的確不容易，Grace說：「咁咪同呢個人做朋友囉！」啱傾不代表必然要成為戀人，不代表能夠好好相處，能夠一同好好生活，能夠過一輩子。

Grace說：「我喜歡這個男生的10%，這10%是否值得去放棄我跟Danny（Daniel）的90%呢？」Grace跟Daniel在一起的時候，可以100%做自己，二人相處得舒服，又有共同的信仰，她很清楚Daniel才是可以一直走下去的終生伴侶。每一段關係都是獨特的，沒有一種處理方式絕對正確，如果你正在經歷相同的事，苦於不知道如何抉擇，應該小心審視情況，掂量這個第三者是否能夠完全取代現任伴侶呢？

Grace向另一半坦白，被閨蜜視為瘋狂行為，但Grace認為伴侶之間需要很高的透明度，尤其「在一個遠距離戀愛中，你需要非常誠實」。（IG圖片／gwgurlie86）