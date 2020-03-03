陳智燊最愛送Chanel畀老婆　宋熙年：全部都係佢自願買畀我

女人鐘意Chanel就好似男人愛車同名錶一樣，宋熙年（Sarah）日前同老公陳智燊（Jason）在自家YouTube Channel 上分享多個收藏的Chanel袋，只有一個袋是自己買的，其他都是老公送的，陳智燊更說：「買禮物係一件好幸福嘅事！」

陳智燊同老婆宋熙年最新一集分享收藏的Chanel袋。（影片截圖／sarah & jason）

每一個Chanel手袋都有段故仔。Sarah的第一個Chanel，是經典款2.55的黑色小羊皮袋，當年售價2萬多港元，她思前想後了一整年才捨得決定買的，雖然一開始是自己付錢買的，但當時還是男友的Jason知道後，馬上打開銀包畀錢，當作生日禮物送給她。雖然聽落好像沒有太多心思，但這也是一種願意為另一半付出的心意。

Jason知道Sarah喜歡Chanel，自己當時又對其他品牌不太熟悉，所以送禮物給Sarah都會先想起Chanel。有一次試過出Trip，在香港機場免稅店見到一個看起來Sarah應該會喜歡的Chanel手袋，二話不說就買下來，帶去公幹再帶回香港，隨時準備驚喜給Sarah，他回憶當時心情：「出Trip都會掛住女朋友幾日，所以諗不如買份禮物畀佢。」會唔會太Sweet？

Jason送的Chanel包包，有不少是他選的，眼光都唔錯！點擊圖片：

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Sarah說：「啲手袋都係佢自願買畀我，我次次都諗住自己買，佢有一個弱點，就係見到我好鍾意一樣嘢，或者佢見到覺得好靚，又會覺得我好鍾意嘅嘢，就會好想買畀我，係我成日叫佢唔好買，我唔需要咁多。」Jason說：「我有一鋪洗錢癮，買禮物開心嘛，送畀老婆又好，朋友又好，兄弟姊妹又好，當然老婆嘅位置係排得好前啦，買禮物係一件好幸福嘅事。」恭喜Jason榮升香港男士公敵行列！

陳智燊宋熙年相愛13年。（IG圖片／rahrahsong）