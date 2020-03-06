梁小冰與陳嘉輝結婚20周年曬結婚相　拍劇結緣相愛至今

陳嘉輝近年回歸TVB拍劇，於處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演朱展相當入屋。3月4日是他與梁小冰結婚20周年的日子，梁小冰在社交平台貼出多張20年前的結婚照片，留言寫道：「一切仍然很美」，雖然結婚多年，但依然恩愛如昔。

梁小冰在Facebook分享20年前的結婚照，一臉情深，20年不變。（FB圖片／梁小冰）

陳嘉輝與梁小冰於2000年結束8年長跑結婚，當年二人的婚紗禮服走華麗日系宮廷風，陳嘉輝皮膚青靚白淨加上微卷長髮，配以Raffle 喱士衫袖衣領，似日本漫畫中的花美男；而梁小冰則穿上公主袖大拖尾婚紗，配上皇冠和珍珠頸鏈，非常華麗。但最美的畫面是二人在結婚儀式中的情深眼神，一臉幸福的神情，充滿濃濃的愛意，直至今天仍未變改。

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陳嘉輝入行前曾是政府土木工程拓展署一名工程師，因曾拍一個廣告而於1986年加入TVB開始演藝之路。他是當年備受力捧的男星，在1988年處境喜劇《都市方程式》中，陳嘉輝擔綱男主角，同劇還有郭富城。

陳嘉輝與梁小冰，一個小生一個花旦，可說是門當戶對。二人於1992年因劇集《兄兄我我》結緣繼而相戀，梁小冰因其清純氣質在90年代中港台擁有相當高的人氣。1999年參演台灣劇集《新梁山伯祝英台》，當年已經30歲的梁小冰更與20歲的羅志祥分別飾演祝英台和梁山伯，而毫無違和感。

梁小冰曾與羅志祥合作台劇《梁山伯與祝英台》。（微博圖片／梁小冰）

二人走在一起差不多30年，不時仍見陳嘉輝和梁小冰恩愛得像熱戀一樣。兒子陳洋溢（Lewis）今年已12歲，陳嘉輝以50歲之齡回歸TVB拍劇，就是為了多些時間照顧家人。小冰不時在社交平台分享家庭相，一家三口非常美滿幸福。