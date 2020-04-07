【多圖】羅志祥開泳池Party別墅租萬五元一晚　周杰倫租住過兩次

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）近日被爆相約20多位美女，在宜蘭包下一間豪華別墅開泳池Party，眾人鴛鴦戲水玩得不亦樂乎。隨即該幢別墅亦立即被起底，唔講唔知該別墅非常受明星歡迎，其中天王周杰倫與昆凌就曾在此租住慶祝結婚周年紀念。

羅志祥被指與多位主播鴛鴦戲水。（羅志祥微博圖片﹑jiao_fff@IG﹑naomi71.8@IG）

【多圖】同女友周揚青玩完？ 小豬被爆約20多位美女開泳池Party

小豬包下的豪華別墅位於宜蘭縣叫「The One Villa 樂灣民宿」，是當地非常著名的民宿。室內設置豪華不在話下，別墅外還有一大片綠油油田地，整個環境氣氛非常好，並且別墅外圍亦有木板設計圍繞，私隱度非常高。

作為一幢豪華民宿其房型亦分為五大類，包括「VIP頂級360度景觀房」﹑「THE ONE庭園景觀房」﹑「奇幻設計房」﹑漂浮泳池房」以及「玻璃屋景觀房」，每一間房型的設計均非常有特色，房有商務Feel ﹑活潑Feel等，清一色都有落地玻璃窗設計，讓客人可以一覽窗外的好風景。

長方形游泳池非常吸引.。（The One Villa官方圖片）

民宿除了住所環境優渥之外，就連食方面都有良好的提供，有專人為客人泡茶﹑早餐﹑水果﹑零食等免費，還設置為客人提供「星光BBQ」，不過採購食材要自付。事實上，該民宿最吸引大家前去的原因是戶外的長方形游泳池，可以一邊享受寧靜的住宿氣氛外，還可以一邊戲水非常出色。

別墅外一大片綠油油田地非常舒服。（The One Villa 官方圖片）

如此豪華的民宿租住價錢亦相當昂貴，據指平日包幢就要接近5萬新台幣（約13000港幣），而假日要接近6萬新台幣（約15000港幣），特別節日的價錢均有不同。而有不少民眾亦因為天王周杰倫與昆凌在此租住過，而特別感興趣，據指周杰倫兩次到宜蘭都指定入住「The One Villa 樂灣民宿」，而他亦曾經上貼一張在此欣賞黃昏的照片，可見該民宿如此受歡迎一定有原因所在。

周杰倫與昆凌在此租住過兩次。（購車生活在綫微博圖片）

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