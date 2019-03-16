張衛健自爆暗黑童年　在父親虐打中成長：7歲就諗幾時會畀佢打死

張衛健早前去咗一間中學分享佢嘅人生經歷。(微博圖片)

早前憑住無綫劇集《大帥哥》再度人氣爆升的張衛健 (Dicky)，近日到了香港一所中學進行分享會，以「Passion」為主題大談自己人生中的種種想法與經歷。他重提昔日由高位跌落谷底，無工開窮到燶霉到喊的日子，曾經一年無工開，感到十分徬徨。他說：「我用咗一年時間去諗，如何咸魚翻生？每日都諗，日夜都諗。答案係：你無得翻生㗎喇，張生。」他又憶述小時候被父親虐打的往事，試過被父親打到幾乎窒息，7、8歲時已在想自己何時會被打死，懷疑父親有躁狂症。Dicky還自爆自己在情路上的連番挫敗，當年事業低谷時，身邊女友總是會離他而去。

Dicky憑住《大帥哥》再次人氣爆升。(微博圖片)

Dicky表示：「喺愛情方面，好多時候我都係扮演被分手嘅角色。真係你唔信呢！靚仔如我，只能夠講佢哋唔識貨，哈哈，講笑啫！」他當年因為劇集《龍兄鼠弟》收視差，即由一線小生慘變棄將，之後他拍戲跌斷了手，要入醫院接受一個全身麻醉的手術，誰知他甦醒後，到來探望他的圈外女友第一句對他說的話，竟然是提出分手，Dicky說：「佢話『不如我哋分手，我唔想繼續同你拍拖，將來嫁俾你之後，我唔想買個LV要等半年囉。』呢個就係佢個分手原因。」被前度嫌窮而慘遭分手，原來他並不止一次。

Dicky飾演韋小寶係佢事業另一個高峰時期。(微博圖片)

Dicky繼續自爆說：「試過有另一位女朋友同我講分手，都係差唔多內容啦！佢話『唔係要嫁一個好有錢嘅老公，但你而家連自己都未養得起，連屋企都未養得起，如果我同你結婚，你點樣養我哋嘅家庭呢？』所以喺我事業低谷嘅時候，我可以話俾大家聽，我身邊完全無一個異性朋友、伴侶去支持我。」他並未有透露所講的這位舊愛是圈內還是圈外人。Dicky曾與初戀女友江欣燕拍拖5年，最後女方提出分手，他又曾與宣萱拍拖兩年，因性格不合和平分手，未知當中可有一位是他今次所提及的前度呢。

舊愛江欣燕。(微博圖片)

舊愛宣萱。(微博圖片)

Dicky同老婆張茜至今都好恩愛，好幸福。(微博圖片)

而他仍是新人未捱出頭的時候，就曾經窮到連TVB Canteen的碟頭飯都食唔起，餐餐要靠賖數度日：「我真係無錢，於是我就去公司餐廳食完之後埋去櫃枱俾錢，就話哎吔，唔記得帶銀包啊！可能留咗喺化妝間，但趕住開廠，點算好呢？然後對方就會話：『得啦得啦！』嗰位叫馬老闆，佢會話得啦得啦聽日先啦！」直到馬老闆叫他不要再做戲了，讓他繼續賖數，因對方睇好他將會必有所成，叫他到時才還錢。Dicky之後當然有去還錢，不過已經無緣再見到馬老闆親口多謝對方。他又再次感激劉德華這位恩人當年簽他到旗下。

佢好多謝劉德華呢位恩人。(視覺中國)

一齊重溫下Dicky喺分享會上嘅情況，以及佢人生路上唔同階段嘅靚相。