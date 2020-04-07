馮盈盈前醫生男友疑孖新歡搭膊頭睇日落：唔清楚佢所謂新歡嘅身份

馮盈盈於去年底突然含淚宣布與醫生男友Martin鍾文浩（暱稱寶寶）分手，結束四年情。二人更將位於何文田的愛巢極速放租！雖然看似想盡快撇清關係，但二人在情人節前夕又再被目睹撐枱腳，又傳出二人轉玩地下情。但今日（7日）又傳出Martin疑似極速戀上新歡！

二人復合無望！（圖片來源：視覺中國）

點撃下圖睇昔日的甜蜜照！

+ 8 + 7 + 6

對此，馮盈盈強調二人絕無復合，更在《#後生仔傾吓偈》中大玩盈盈單身派對 Vol. 2」，找來余德丞、丁子朗、鄭衍峰以及一眾小鮮肉，與她進行「Speed Dating」。而Martin日前就被影到與一名長髮女子在下白泥一同欣賞日落，疑極速戀上新歡，女方更穿上一字膊緊身露肩裝，盡顯身材。看來，馮盈盈的確沒有與Martin復合的打算！馮盈盈回應《香港01》時就講道：「我無留意呢單新聞喎，亦唔清楚佢嘅感情狀況同所謂新歡嘅身份。不過我哋已經分手，佢去結識異性，同女仔出街都十分正常。如果佢開心，我當然會祝福佢哋。其實佢唔係圈內人，同朋友出外都要俾咁多人留意，承受咁多壓力，實在唔容易。 我希望大家可以俾返私人空間佢。謝謝。」

盈盈亦不愁寂寞！（IG/@crystalfyy）