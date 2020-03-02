馮盈盈與前度慶情人節疑復合　專家：這樣分手的情侶復合機會很高

馮盈盈於去年宣伂與交往四年並的同居醫生男朋友Martin分手，讓網民大感詫異。然而在情人節前夕，馮盈盈仍與Martin約會，加上兩人曾被網民拍下於中環嘉年華遊玩的畫面，令復合傳聞更疑幻似真。 新人不如舊人好，與前度復合，是舊情復燃，還是重蹈覆轍？

馮盈盈於去年宣伂與交往四年並的同居醫生男朋友Martin分手，讓網民大感詫異。(IG@crystalfyy)

馮盈盈與前度分手後心態樂觀，自言未來幾年希望專注事業。對於曾被網民發現與前度雙雙現身中環嘉年華，馮盈盈表示與前度「再見亦是朋友」，令人好奇兩人是否有機會復合。加上情人節前夕，再度有網民發現兩人於尖沙咀共進晚餐，親暱的態度再度掀起復合的傳聞。

除了於社交媒體上放閃外，馮盈盈亦經常於節目《後生仔傾吓偈》中分享與前度的生活點滴。（IG＠crystalfyy）

【按圖看】馮盈盈一向衣著性感，作風大膽，出位言論更令她獲得「性博士」的稱號：

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同居生活生矛盾導致分手

當年馮盈盈當選港姐冠軍時已公開男朋友Martin的身份，其後一直以「寶寶」稱呼對方。除了於社交媒體上放閃外，馮盈盈亦經常於節目《後生仔傾吓偈》中分享與前度的生活點滴。在分手的前半年，馮盈盈高調表示將與前度開始同居生活，並直言物業的首期由兩人共同分擔，體驗試婚生活。

相見好，同住難。同居生活隨時成為關係破裂的導火線，加上馮盈盈與Martin對婚姻的想法存在分歧，兩人決定從情侶回歸朋友關係。馮盈盈以「即使我倆再不是情侶，我們仍然會支持對方，也互相祝福各自的將來。」為關係作總結，即使無法走到白頭，仍祝福對方於未來幸福快樂。於兩性專家René M. Dailey博士的研究中發現，這樣分手的情侶復合的可能性原來非常高。

在情人節前夕，馮盈盈與Martin約會，令復合傳聞更疑幻似真。（IG＠crystalfyy）

調查發現45%的情侶曾與前度復合

René M. Dailey於作品《On-Again, Off-Again Relationships: Navigating (In)Stability in Romantic Relationships》中表示，情侶復合是現代關係中並不少見。根據調查結果，分手後曾萌生復合想法的人超過了70%，而有45%的人都曾於分手後與前度復合。雖然調查顯示大部分的人都曾考慮與前度復合，但構成這想法的主要原因，也只是一時間還未習慣失去對方的感覺。真正令一對情侶重新走在一起的，主要是基於以下三個原因。

馮盈盈為了讓男友放心，經常大方帶同男友出席活動（IG＠crystalfyy）

前度於你的生活中投入度愈高 復合的機會便愈大

分手後卻念念不忘，可能是因為你們擁有太多共同回憶，那個曾陪伴你經歷大事小事的前度從此缺席，便會令你有一種分手後失去了一部分自己的感覺。當兩人的牽絆愈深，回憶便愈教人難以忘懷，隨著這種不能自已的感覺愈發強烈，復合的念頭便由然而生。

按圖看另外兩個情侶分手後復合的原因：

失而復得的感覺難能可貴，歡喜之際難免帶著淡淡哀愁。只是，那些各自生活的日子令你重新認識自己，待時機來到時，以更好的面貌面對舊人。分手未必是關係的終點，愛情就是這麼一回事。