【Chill Club】跟盧巧音唱《垃圾》　趙學而被批似鬥搶歌霸氣還擊

ViuTV音樂節目《Chill Club》由趙學而、羅敏莊和拍駱振偉擔任主持，請到鄧建明（Joey Tang）擔任樂隊總監，每集邀請不同星級嘉賓，唱盡不同年代流行曲，重塑觀眾對流行曲的情懷及回憶。最新一集請到歌手盧巧音（Candy）做嘉賓，大唱她的經典金曲《好心分手》和《喜歡戀愛》等，而主持學而更和Candy合唱慘情歌經典《垃圾》，給大家不一樣的感覺。

Candy大唱自己的經典金曲，網民勁Like！

《垃圾》由黃金組合黃偉文作詞、陳輝陽作曲，加上Candy原唱，歌曲是1998年推出，足足有廿多年歷史，不過歌詞的苦戀和沉溺，堪稱慘情歌的經典，也是90後的集體回憶。Candy和學而就唱得相當投入，和有水準，網民大呼「回憶返晒嚟」。該短片在ViuTV Facebook的反應熱烈，網民紛紛留言︰「真心有驚喜！聽出耳油！」、「兩位唱得好好聽，好合拍」、「超越巔峰之作」、「真係chill club最正一集」、「青春呀」和「正到爆！」等等。

兩位合唱《垃圾》，這首歌簡直是90後的集體回憶。

不過就有網民覺得︰「似鬥搶歌，唔合拍！學而聲靚，但垃圾味道只有盧巧音做到！」學而也親身「上水」平反，反駁對方︰「咁慢都叫搶」，另有人指︰「我淨係想聽盧巧音，趙學而點解要加把口呀，破壞哂」，學而回到︰「我都覺喎，加把口破壞哂！點解？你睇晒成集就知點解。」還加了笑笑表情符號。還有人拿她們的過去的感情事重談，事關她們也是謝霆鋒的舊愛，該網民說︰「兩個係咪唔岩（啱）因為都係霆峰（鋒）既（嘅）ex，完全0 eye contact」學而就笑指︰「#想太多，你梗係無睇晒成集嘞！」

點擊呢度聽吓盧巧音加趙學而版嘅《垃圾》！

有網民指「似鬥歌」，想不到學而會「上水」反駁！（Facebook截圖@ViuTV）

學而回覆《香港01》記者時，表示這次跟Candy合作很有火花，因為她們的歌曲類型、聲音演繹和風格大有不同，而當中的共同點是她們的音樂可以帶給聽眾了解外表剛強，但內心充滿柔弱和情感的女人心聲，這正正是她們的情歌帶給觀眾的回憶和感覺。學而坦言今次的合作有點倉猝，「所以喺編曲上唔係有好充裕嘅時間令到件事再靚啲嘅。」網民對學而的歌聲表示懷緬，她直言好希望可以多點亮相唱歌給大家聽，她接拍《Chill Club》的其中一個原因也是想唱多點別人的歌，同時又可以滿足歌迷的願望！不過礙於疫情，她也感嘆的說︰「希望社會環境盡快令好多歌手可以好快舉行唔同類型嘅演出。」

至於網上的回應，學而直認全部留言都會看，她說︰「社交平台係咁用㗎嘛！係要互動㗎嘛，無論好同唔好嘅Comment我都會有回覆，當然有好多好好嘅建議我都有Like，都有代表我自己立場啫。」她指好的留言看了當然會開心，不好的也要看，因為很多時候作為歌手和主持，可能會有些盲點看不到，有了這些意見，才會有進步。被問到是否想反駁網民的留言，她就覺得沒有需要「反駁」，同時又強調道︰「我尊重所有嘅社交平台留言者，佢哋都係想講自己嘅感覺啫。」

Thor表示整個《Chill Club》的音樂團隊也很強大，跟他們合作每次也覺得很神奇又興幸。

至於節目另一位主持Thor，經常也會一展歌喉，其實他參加2007年英皇新秀歌唱大賽並獲得金咪大獎出身，更曾簽約英皇娛樂成為歌手，所以的確也唱得不錯，獲得觀眾留意。Thor回覆《香港01》記者時指很開心可以做《Chill Club》這個節目，因為離開英皇後，大多做主持和演員，「突然間呢個機會嚟到嘅時候又好似返返去一開始入行嗰個感覺，所以對我嚟講呢個節目係好夢幻嘅一件事。」所以他直言第一次開廠時是「驚到癲狗咁」，因為自己真的很少機會在舞台上唱歌。從來沒有過自己作品的Thor，在節目中都是翻唱別人的作品，所以Mimi和學而也給了他很多意見，包括所有在舞台上的動作和台風等。