李靖筠新歌製作班底好猛料　首次自編自導自演MV　

李靖筠（Gladys）今日（8日）推出全新廣東歌曲《Getaway》，更首次自編自導自演MV，邀得好友黃溢豪擔任MV男主角及Kevinboy客串一幕，更跑勻港九取景，包括油麻地戲院、數碼港海邊、薄扶林、香港仔等。

李靖筠推出新歌，自編自導自演MV，找來好友黃溢豪擔任MV男主角。（EEG）

每次推出新歌，Gladys都為拍MV感到興奮，這次收到歌詞後更一整個星期都睡不着，腦中不停地構思MV應該怎樣拍，最後她決定自己做導演，「其實MV喺我心目中一直佔有一個很重要嘅地位，為了令今次作品更貼近自己，我邀請我嘅好朋友Karlson Tsang一起執導。」對於首次執導，Gladys慶幸自己獲得許多幫助，「嚟到今日，其實我自己都覺得自己係非常之魯莽，因為太多嘢自己唔熟悉，發現原來好多時幕後嘅人真係幫我安排咗好多好多嘢。」

作為今年首隻主打歌，歌曲製作班底特意請來猛人助陣，作曲及編曲找來曾為RED VELVET、TWICE、LOONA、IZ*ONE等韓國大勢女團製作多首大熱作品的兩位音樂人 Anna Timgren 及 Gionata Caracciolo 負責。