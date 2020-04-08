Anna Wintour與Tom Ford成立基金助時尚業　透露醫生兒子確診肺炎

被封為「時尚女魔頭」的《VOGUE》美國版總編輯Anna Wintour昨日（7日）於VOGUE官方IG中，證實自己35歲的兒子Charles Shaffer感染新冠肺炎。

Anna Wintour身穿藍白間條冷衫，戴着標誌性的太陽眼鏡，向大家宣布她與美國設計師Tom Ford成立了一個新的基金項目，旨意幫助因受疫情影響的時尚小型企業與工作者們，Anna Wintour表示，時尚產業受到重創，有的無錢出糧，有的訂單被退回，商店關閉，難以維持生計等，這個基金就是用於幫助這些有才能的人們，同時還呼籲大家捐款，共渡難關。

Anna Wintour與設計師Tom Ford成立基金項目幫助時尚產業共渡難關。（GettyImages）

短片中，Anna Wintour提及自己在紐約醫院ICU工作的兒子時還一度哽咽，她說：「我的兒子是一名醫生，他現在非常難受，自己在家中隔離，當他恢復健康，將重回他醫院的ICU工作。」Anna Wintour直言她為兒子感到驕傲，敬佩那些奮戰在一線的醫護工作者們，減少病毒的傳播，挽救生命。

提及兒子時Anna Wintour有些哽咽。（視頻截圖）

截止7日，美國已有逾37萬人確診，單是紐約州就有14萬多個感染案例，紐約更被廣泛認為是美國疫情爆發的中心。