【新冠肺炎】Dior打造3D虛擬線上舖　「雲逛店」或成新購物方式？

新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，各行各業都受到重創，不少奢侈品牌都宣布暫時關閉門店及製作工廠等，而這時Dior香水卻「開了」一間虛擬的3D線上精品店。

這間虛擬的線上商店是Dior於今年2月在巴黎香榭麗舍大道上剛剛開幕的「Maison Christian Dior」旗艦店，通過3D技術，它幾乎原封不動地被「複製」下來，並且網友可以360度全方位瀏覽店舖。

如同真實的行街場景一樣，以門店外部為起點，滑鼠輕點箭咀便可進入店舖，所有產品都按類別整齊陳列，根據箭咀的方向與指示，可以進一步了解產品，除了香水，還包括身體洗護、絲巾、禮盒等。而收銀台後面設有電子熒幕，輕觸便可播放品牌宣傳片，整體感受與實體店幾乎無分別，彷彿身臨其境。

店舖中，每件產品的購買鏈接與介紹都「化作」一個黑色圓點，位於各個產品下方，有的還附有與之對應的宣傳片。

雖然是虛擬商店，但它在體驗與視覺上都保持了與門店相同的裝修風格與陳列設計，場景清新明亮，海報、文字、裝飾、鏡面、玻璃等都一一還原，店內的玻璃甚至反襯出窗外樹木的景觀，在靠近窗邊「選購」時，也能透過鏡子見到部份街景，製作得非常精細。

位於巴黎香榭麗舍的Maison Christian Dior實體店舖。（網頁截圖）

點擊下圖一齊瀏覽3D虛擬店：

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逛完之後，大家有無感覺如同在巴黎的名店兜了一圈？Dior表示，這間虛擬門店的陳列主題每年將更換6次，並特別展示不同產品與影像諮詢。譬如現在正逢春季，所以店內以粉色、黃色等鮮艷的花卉顏色為主，即使足不出戶，也令人感受到生機盎然的氣息。

在疫情居家隔離期間，網上購物無疑成為人們消費的方式之一，告別千篇一律的單純購買產品，Dior的這個虛擬商店還予人一種「行街」的體驗，這無疑為品牌開闢了一條新徑，或者「雲逛店」會成為新型的購物方式也說不定。

Dior現時分別以Jennifer Lawrence和Angelababy擔任代言人和中國區大使，點擊下圖觀看她們着Dior的靚相：