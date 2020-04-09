張茆與倪震一吻成名　邂逅外籍丈夫專注家庭成為媽媽級KOL

倪震被拍到與大眼女生在鬧巿約會，12年前他與城大女生張茆在夜店激吻的舊帳再被翻出，當年張茆只得21歲，事發後被全城鬧爆，她一度避走內地。之後張茆重拾心情，反而藉著名氣成為網紅，與意大利籍丈夫Mr.K結婚生子，過得相當幸福。

事隔12年，如今張茆已經32歲，擁有一個幸福家庭。（微博圖片／神奇的阿茆茆）

倪震近日被拍到與大眼女生約會，他過去與張茆的舊情再被翻出。（IG圖片／vivianchowwaiman）

張茆與倪震一吻成名，背負「小三」罵名，她透過律師發表聲明，指自己為事情作出反思反省，上了人生中最寶貴的一課，承諾將會用心完成學業，積極堅強地面對今後的生活。

張茆與倪震一吻成名，之後邂逅意大利籍型男Mr.K，二人相戀結婚組織家庭，非常幸福。（微博圖片／神奇的阿茆茆）

+ 7 + 6 + 5

之後張茆認識了一名義大利籍男子Mr.K，二人不時在網上曬恩愛，加上張茆打扮亮麗，藉著名氣反而成為受人追捧的網紅。二人於2013年結婚，2014年生下第一胎兒子，2017年又誕下一女，湊足一個「好」字，一家四口非常幸福。張茆如今以家庭為重，同時發展網紅事業，不時在網上分享一家人的生活和穿搭影片，又會接下廣告，廣告多以嬰兒和家庭用品為主，成為一個媽媽級KOL。

張茆如今一家四口過得非常幸福。（微博圖片／神奇的阿茆茆）