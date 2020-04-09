【巴清傳】網爆張天愛補拍范冰冰戲份　團隊5字作出回應

由范冰冰與高雲翔主演的巨型歷史劇《巴清傳》（前名：贏天下）接二連三出事，導致劇集播出遙遙無期。當外界以為劇集就此石沈大海之際，製作方唐德影視就發聲明公告，指出《巴清傳》將會重拍，並且會用其他技術支援使另一位一線演員替補上，但具體人選就一直遲遲未有公布。

《巴清傳》是一部投資了5.67億人民幣（約6億多港幣）的巨型製作劇集。（《巴清傳》微博圖片）

就在近日網上突然盛傳出，原來頂替范冰冰戲份的一線女演員就是張天愛，指出她將補拍女主角的戲份當中，當然目前是否採用換頭技術的方式去補拍還是不得而知，畢竟女主角的戲份實在太多。消息傳開之後，內地媒體就向張天愛一方求證，對方的工作人員就立即跳出來否認：「沒有這回事」，但到目前為止她本人還未對此事作出回應。事實上，不少網友對劇集找何人頂替補拍都好，大家似乎都不太感興趣，認為還是保留原班人馬出演較好，因為原汁原味的製作總比補拍的會來得好。

有傳張天愛會頂替范冰冰。（張天愛微博圖片）

《巴清傳》的確是命運多舛的一部劇集，如果不是因為男女主角先後出事，相信劇集早就已經播出。先是高雲翔在2018年被指於澳洲拍戲期間，涉嫌在酒店內性侵一名36歲的女子。正因為如此他的形象不符合廣電總局曾要求「有污點有緋聞、有道德問題的演員堅決不用」的規條，所以他屬是「三觀不正」的藝人，逼使劇集慘遭停播。後來相隔不久范冰冰就被爆出涉嫌「陰陽合同」偷稅漏稅一事，其後經過相關單位的嚴密調查之後，稅務機關證實范冰冰的確存在逃稅，並向她追繳欠稅及罰款約 8.83 億人民幣（約10億港元），而她神隠多月後就在微博承認自己有錯，發表道歉信直言對自己的所作所為深感羞愧與內疚。如此一來，男女主角的行為不符合廣電總局的要求，以致劇集最後落得禁播的下場。

男女主角相繼出事令劇集石沈大海。（《巴清傳》微博圖片）