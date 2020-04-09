鄭秀文揭畫眼線小工具　分享爆汗都唔甩色暈染秘技！

天后鄭秀文（Sammi）幾乎每日都會在IG曬出自己做運動的動態，鼓勵大家鍛煉身體。貪靚的她大部分時間都會化上眉毛、眼線做運動，但無論幾爆汗，眼線似乎從來不會脫色或者暈染，令一班女網友相當好奇她究竟用的是什麼眼線筆。

昨日（8日），Sammi在IG拍片為網友解惑，她笑言其實無什麼特別，用的只是一般的眼線膏，可能唯獨是她用的工具有所不同：「因為我覺得一般嗰啲畫眼線嘅brush有毛，軟吓軟吓鬆吓鬆吓，我自己就覺得好難控制，所以我畫眼線嘅時候會用一支已經冇用嘅眼線筆，即係啲墨汁已經乾晒，咁你就抹一抹個頭，用呢個筆代替嗰個brush，咁我自己覺得容易控制。」至於是否因為這樣做令眼線更持久，Sammi稱自己也不知道，是一個「謎」，但她覺得用支筆會比較容易控制，尤其是自己化妝不是很厲害，因此hashtag「建議可以試用一支已經沒有墨的眼缐筆去畫眼缐」。

Sammi並未透露眼線膏的品牌，但就形狀款式來看，有些似M.A.C。（視頻截圖）

而在之前的一個post中，Sammi自認有時很貪靚，做運動時畫眼線的用意在於讓運動中的自己比較精神炯炯，但就不會塗抹粉底，讓皮膚能夠徹底爆汗出來。同時她也分享了一些關於眼線的心得：「眼線筆有很多不同的類型，筆尖粗幼和液體的質感也非常重要，會非常影響畫出來的效果。」並在hashtag中表明自己也是眼線筆控，選擇眼線筆也要看個人膚質是油性或者乾性。

Sammi建議用無墨的眼線筆配合眼線膏使用。（視頻截圖）

一班網友看到後似乎都「學到嘢」，紛紛表示自己也要嘗試一番，還大讚Sammi「好靚」，希望她下次可以親自示範畫眼線。

Sammi的眼線相當持久。（Instagram@sammi_chengsauman）