【金像獎】廿年用太多「平常心」看待入圍　鄭秀文10字形容感受

第39屆香港電影金像獎入圍名單於12日公布，鄭秀文（Sammi）憑藉《花椒之味》以及尚未公映的《聖河西謀殺案》再度提名「最佳女主角」，由2001年開始，第六次衝擊金像影后，而《花椒之味》的主題曲《好好說》亦有入圍「最佳電影歌曲」，令她心感歡喜。

提名後兩日，Sammi在IG回應入圍感想，首先對評審們致以謝意，她坦言：「對於所有入圍，並沒有咬牙切齒的一定要勝出，但也沒有沮喪退縮的覺得必然落空。」Sammi續指到：「不過，感覺這二十年用上了太多次『平常心』去回答每次入圍的感受，這三個字以外，其實有更細緻的感受，但又不太懂如何表達。」她以剛好看到的兩句歌詞來形容：「夢遠得可怕，就似不可攀」，這十隻字似乎是道出了前五次入圍，與影后失之交臂的失落感受。「真的，曾經有過那麼一刻，人會輸到連想贏（敢贏）的夢想和勇氣也沒有了。」Sammi講到。

其實對於獎項並無輸贏之分，在很多人心目中，Sammi早已是影后，缺少的只是一個獎座。（微博@鄭秀文Sammi）

雖然曾經灰心過，但對於Sammi來講，二十年來，她更希望做到的是一種演出上的蛻變，而事實證明她做到了，觀眾在《花椒之味》中見到了一個很不同的「鄭秀文」，同時也大讚她演技得到昇華。影后道路縱然兜轉崎嶇，而Sammi發現「一顆平常心」依然是最美好的心態，所以無論結果如何，她最感激的是這兩套電影的團隊，以及一直陪伴她走過的fans。同時，Sammi在最後也恭喜《花椒之味》導演麥曦茵，以及賴雅妍與蔡卓妍同時入圍「最佳女配角」，還有監製許鞍華和朱女（朱嘉懿）的信任。