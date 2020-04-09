【潮流日常】Jessica 奢侈手袋收割機　愛馬仕香奈兒輪住換

前韓國女團少女時代成員Jessica（鄭秀妍）經年轉型做Fashion KOL，深得時尚圈喜愛，經常受邀出席國際時尚活動。今年1月初更開設個人YouTube 頻道，分享時尚資訊。作為Fashion KOL，點少得幾個名牌包包傍身？Jessica 每次經常在 IG 中曬出不同品牌的手袋，每一個都是當下最流行的熱賣款式。

Jessica擁有多個Hermes手袋，一張相已經中已見幾個Hermes袋。（IG圖片／jessica.syj）

在Jessica的收藏中，以Hermès出現的次數最多，Kelly mini、Kelly Cut、大號Kelly、Birkin和Lindy都有，當中又以Kelly mini bag出鏡率最高，似乎是Jessica的摯愛。

出現得最多的是20cm的Kelly mini bag，而且同色不同皮革的Kelly mini bag都有兩個。（IG圖片／jessica.syj）

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歷久不衰的大熱LV Petite Malle箱型手袋，是品牌最受歡迎的包款，討論度居高不下，也是Jessica的收藏。這款手袋的設計靈感來自品牌的經典行李箱。手袋用上了經典的Monogram Reverse 帆布，羊皮襯裏更重現經典的品牌標誌圖案，還配上行李箱上必有的金色鎖扣和金屬件，造工細膩精緻，非常耗時，價值HKD 44,500。

Jessica手持的LV Petite Malle箱型手袋，價值HKD 44,500，是品牌的大熱款式。（IG圖片／jessica.syj）

雖然擁有許多天價包包，但Jessica亦愛Vintage bag，在她的手袋收藏中，不乏一些中古款式的名牌袋，例如Chanel和Salvatore Ferragamo，帶有一種復古韻味。當中Salvatore Ferragamo 90年代款式的中古馬蹄金扣手袋，巿場價只售$2000至$4000，視乎保養程度，輕鬆入手Jessica同款中古袋。

Jessica 手上的Salvatore Ferragamo 90年代款式的中古馬蹄金扣手袋，巿場價只售$2000至$4000，想入款Jessica同款手袋唔難！（IG圖片／jessica.syj）

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