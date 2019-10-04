落選港姐蔡嘉欣認做TVB親生女　即獲力捧加入《姊妹淘》做主持！

今屆落選港姐蔡嘉欣 （Kayan）雖然在港姐競選中大熱倒灶，只晉身最後五強，與三甲無緣。但賽前賽後都人氣十足的她就獲TVB接洽傾談簽約，而她亦極速開工，宣布加入清談節目《姊妹淘》擔任主持等，上位之快可能是歷屆落選港姐之最！

當晚狀態好Fit！（葉志明攝）

現年25歲的Kayan算是今屆參賽者中的人氣王，早在首輪面試已經脫穎而出，獲得「翻版朱智賢」的稱號，引起了不少討論。她參選前經營韓式時裝舖和美甲舖外，亦身兼模特兒、YouTuber等的工作，目前IG已坐擁近13萬Followers，相當有人氣。雖然未能如願當選，但Kayan早前已先後拍攝節目《眼睛去旅行》和在清談節目《姊妹淘》擔任主持，可見受盡TVB力捧！

Kayan不足一個月即開工！（IG截圖）

即刻有節目在手！（IG/@kayan_c）

要知道過往的落選港姐雖然都會有機會簽約無綫，但大多都是由《娛樂新聞台》和《Think Big天地》等不算突出的節目做起，而比較幸運的就是加入《東張西望》擔任主持。當中華姐冠軍宋熙年、香港先生冠軍高鈞賢都由《娛樂新聞台》主持做起，更別提落選港姐袁嘉敏、麥美恩、簡淑兒、朱智賢、歐陽巧瑩和陳婉衡等人都是一步步捱出來，才有如今的拍劇和演出機會。

宋熙年等個個都係由低做起！（IG/@rahrahsong）

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而前港姐冠軍陳庭欣是《東張西望》的主持，港姐亞軍何依婷目前亦在《Think Big天地》擔任主持，而Kayan落選不到一個月已與莊思敏、吳若希、王子涵和張寶兒齊名擔任主持，可見地位超然。而Kayan接受《香港01》訪問時就承認已經簽約TVB：「係呀，經理人合約。（覺唔覺得自己好幸運？一開始就咁多工作機會？）係呀好幸運，好多謝公司監製同埋節目組畀機會我。但唔算好多工作，始終我都係新人，好多嘢要學習，最想日日有工開。（TVB好鍚你。）呢個又唔覺得，公司對我哋每個港姐都幾好。」

Toby做主持！（IG/@toby_yanyan）

亞軍都冇咁多Job！（IG/@reginahyt）

至於問到是否暫時會以做主持為主，她稱：「呢個其實我都未清楚，不過都希望多啲喺《姊妹淘》見到大家。（會唔會加入劇組？）唔會呀，等公司安排。（會唔會出埠拍《眼睛去旅行》？）暫時拍咗2集廠，唔知之後嘅安排。」