鄭秀文IGTV分享素食捲餅　曬「文件袋」成最大亮點？

受新冠肺炎影響，藝人大部分時間都宅在家中，因此也多了時間與粉絲互動。近日，鄭秀文（Sammi）就曾上載過一段IGTV，分享自己的素食。

Sammi身穿圖案T恤與紅色外套，扎了一個丸子頭，戴著圓框眼鏡，隨性又可愛。她站在灰色雪櫃前面拍片，一開場還故作正經問大家：「係咪好想知道我雪櫃裏面有啲咩呢？」沉默2秒之後，便大笑講到：「無咁容易……望到我個雪櫃就好似揭開咗我條裙咁，好私隱㗎嘛，雪櫃裏面，食咗啲乜，所以我就唔公開住。」相當古靈精怪。雖然無得對雪櫃一探究竟，不過Sammi也同大家分享了她當晚的食物，一個素食Wrap，裏面主要包含菜、番茄、芝士、醬、牛油果等等，還有一條烤到有些燶的豆腐，重點是無肉。她表示自己很喜歡吃這種類型的Wrap，當日便買了兩個。

Sammi表示自己很喜歡吃這類型的Wrap，裏面全是素食，很健康。（視頻截圖）

除此之外，Sammi還特別介紹了一個「三文治袋」，是Gigi推薦的。外表看起來似是牛皮紙一樣的文件袋造型，以環保材料製成，可直接將食物放入其中，之後清洗可再次使用。Sammi笑言雖然買的時候覺得有小小貴，但可以重複使用就覺得抵。

Sammi大讚這個袋又環保又型。（視頻截圖）

Sammi透露，這個袋是在西環一間專門賣環保產品的店舖購買。原來這間店叫作「Slowood」，設計簡潔，集Café、食物及環保生活用品於一身，所售食物包括乾果、堅果、燕麥、穀類、籽種等健康產品。

Sammi購買的這個環保食物餐袋有大、中、細三種size，售價分別是250港元、200港元、150港元，有黑、棕兩色，由荷蘭設計師Remco van der Leij設計，是歐盟安全認可水洗牛皮紙，100%可回收，長期使用，可以說是膠袋的完美替代品。

設計簡單、實用又環保。（網站截圖）