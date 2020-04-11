【機智醫生生活】曹政奭強推促成跨界演出　劇后田美都激似李佳芯

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，市民均避免外出以減低被傳染的風險，除了沉迷於模擬社交的遊戲《動物之森》以消磨時間，同時亦掀起了一股韓劇潮：《屍戰朝鮮》、《梨泰院Class》等相繼落下帷幕，並由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都、金大明主演的《機智醫生生活》（슬기로운 의사생활）接棒，除了故事貼地兼窩心、《請回答》系列製作班底具品質保證，連演員陣容也相當強勁。萬綠叢中一點紅的田美都雖然是第一次擔正，演技實力卻不容小覷，曹政奭、柳演錫日前更在記者會透露是他們向導演極力推薦這個音樂劇女神，繼而促成這個跨界演出，甚至有網民認為她跟「視后」李佳芯有幾分相像！

大家又覺得似唔似？

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現年38歲的田美都在2006年以音樂劇演員的身份出道，至今已經有14年舞台演出經驗，自出道以來便劇接劇，演出的音樂劇及舞台劇接近四十部，而且不故步自封、每一部都會挑戰自我，選擇與以往作品截然不同的角色，打破觀眾對她的概定印象，更在韓國舞台界最具票房號召力演員之一的曹承佑都認同田美都的角色消化力，還說田美都是他最尊敬、最想效仿的演員。田美都更在2017、2018連續兩年獲得韓國音樂劇大賞的最佳女主角獎，是為名副其實的舞台界女皇。

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田美都在《機智醫生生活》中飾演蔡頌和一角，在後輩眼中她就像神一樣，沒有做不到的事，除了展現了優秀職場女性的面貌，還兼具理性及領導力。看上去人設完美的蔡頌和卻有一個不為人知的弱點，就是她是音痴卻不自知，還主動提出要擔任五人樂隊的主唱，反轉魅力為觀眾帶來不少樂趣，對本尊是音樂劇演員來說也是一大反差！按照以往《請回答》的套路，群組當中的一點紅都會選擇當中的一人為另一半，而粉絲們亦已經開始推理蔡頌和會情歸何處，記者開初看好撞破第三者的金雋婠（鄭敬淏飾）或是以神父為天職的暖男安政源（柳演錫飾），現在金雋婠卻心有所屬了；看來失婚的李翊晙（曹政奭飾）和被拒絕過一次的楊碩亨（金大明飾）也不是完全沒有機會。