【機智醫生生活】超越《請回答》系列　集齊最強陣容勢成下部神劇

疫症肆虐，市民均避免外出以減低被傳染的風險，在家的時間多了，大家都似乎傾向以煲劇來消磨時間，於是近來久違地掀起一股韓劇潮：玄彬與孫藝真主演的《愛的迫降》；朱智勛、裴斗娜主演的《屍戰朝鮮》；朴敘俊、金多美主演的《梨泰院Class》等相繼落下帷幕，並由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都、金大明主演的《機智醫生生活》（슬기로운 의사생활）接棒，播出三集收視節節上升，並在所有頻道同時段中位居第一，就讓記者分析一下為什麼《機智醫生生活》會是下一部當紅神劇！

《機智醫生生活》集齊神劇必備元素！（劇集海報）

《請回答》系列班底打造 品質有保證

《機智醫生生活》由導演申源浩執導、作家李祐汀執筆，這是二人繼電視劇《請回答1997》、《請回答1994》和《請回答1988》後第四度合作，他們合作打造的電視劇均口碑不俗，《請回答1988》當時銷售額超過220億韓元（約一億四千萬港元），更以19.6%創下有線台有史以來最高收視紀錄，捧紅了惠利、朴寶劍等演員，所以《機智醫生生活》可謂有一定的品質保證，亦積累了一定的觀眾群，記者也是朝着這個班底開啟了新的煲劇之旅。

導演申源浩和作家李祐汀這個組合製作出一部又一部神劇，可說有品質保證！（《請回答》劇集海報）

演員陣容勁 位位獨當一面

《機智醫生生活》由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都、金大明主演，而他們每一位都是可以獨當一面的實力派演員！曹政奭和柳演錫是香港觀眾較為熟悉的臉孔，曹政奭主演的《Oh 我的鬼神大人》、《嫉妒的化身》與柳演錫主演的《請回答1994》、《浪漫醫生金師傅》、《陽光先生》都是廣受歡迎的作品；鄭敬淏演出同為申源浩執導的《機智牢房生活》，更是少女時代成員秀英的男朋友，以他們三人的資歷，其實各自都可以擔正一部電視劇，顯示了這部劇陣容的強大。電視劇觀眾認識較少的田美都和金大明都不容小覷，前者為舞台界女皇，演出的音樂劇及舞台劇接近四十部；後者則在大屏幕演出為主，2015年更在韓國電視劇大賞獲男子優秀賞。

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客串陣容有驚喜 分分鐘出現彩蛋

主演陣容已經如此耀眼，連客串陣容一點也不輸蝕，熟悉《請回答》系列的觀眾就好像尋找彩蛋那樣，會露出會心微笑，例如：《請回答》系列中的御用爸爸成東鎰是次與柳演錫再續《1994》之緣，在《機智醫生生活》中飾演他的神父哥哥，設定甚是有趣；同樣飾演柳演錫神父哥哥的金成均，在《1994》中二人則是好友，在《1988》中則飾演柳俊烈的爸爸。不得不提的彩蛋還有聲音出演的李壽根和殷志源，相信《新西遊記》或《姜食堂》的觀眾一聽就能認出來！不少觀眾都很期待《請回答》系列中的御用媽媽李日花以不同面貌登場，畢竟前作「老朋友」演員驚喜登場，是申源浩作品的傳統嘛！

《機智醫生生活》特意請來前集演員客串，觀眾彷彿在過程中找彩蛋。（劇照）

醫生隨時變小學雞 親切感強夠貼地

《機智醫生生活》的故事圍繞醫生五人組展開，他們在大學讀醫科時認識，40歲的他們都已經變成了事業有成的教授，普羅大眾眼中的精英階層，唯一不變的是他們維持了近20年的深厚友誼。《機智醫生生活》雖說是醫療劇，卻沒有聚焦在專業的層面，更多的是把重心投放在他們的生活，將醫生平凡化；當然在需要專業的時候他們都是好醫生，以各自的方式關懷病患，私底下這群老友記可謂打破了醫生予人概定的嚴肅黑板的印象，他們在一起相處的時候也會像小學雞般爭執， 為加幾碗飯的問題爭得面紅耳赤，還會在空餘時間一起夾Band，那種與好朋友互損，卻又會互相幫忙的相處模式，相信觀眾都很有共鳴，還會有想加入他們的衝動。

《機智醫生生活》的故事圍繞醫生五人組展開，他們在大學讀醫科時認識，40歲的他們都已經變成了事業有成的教授，普羅大眾眼中的精英階層，唯一不變的是他們維持了近20年的深厚友誼。（劇照）

申源浩與李祐汀合作的作品總是很貼地，在情感描寫上也總是拿捏得很好、很細膩，故事從來都來自於生活，看着《機智醫生生活》裡面的角色就像身邊的你我他，還是會有各自面對的煩惱；亦總能在劇中看到人性善良的一面，讓觀眾在看劇的同時也能暫時忘卻生活中的煩惱，進入那個美好的故事世界，陪伴角色一起笑、一起哭！