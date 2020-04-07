【機智醫生生活】連配角都係怪物新人　「3秒朴寶劍」擁30萬粉絲

疫症肆虐，市民均避免外出以減低被傳染的風險，除了沉迷於模擬社交的《動物之森》，近來更久違地掀起一股韓劇潮：朱智勛、裴斗娜主演的《屍戰朝鮮》；朴敘俊、金多美主演的《梨泰院Class》等大熱劇集相繼落下帷幕，若然要在眾多新劇中挑一部來接棒的話，就非由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都、金大明主演的《機智醫生生活》（슬기로운 의사생활）莫屬，除了故事貼地兼窩心、《請回答》班底具品質保證，其起用的新人亦掀起觀眾討論，他們是在劇中飾演醫學院實習生的張潤福（趙怡賢飾）和張洪道（裴賢聖飾），雖然在劇中老是被叫錯名字，為劇情增添不少趣味，可在現實中二人的履歷同樣華麗！

趙怡賢和裴賢聖在劇中飾演一對龍鳳胎，因為形影不離，常常被誤會二人是情侶。（劇照）

現年21歲的趙怡賢（조이현）高中就讀於有「明星學院」之稱的翰林演藝藝術高等學校，修讀音樂劇科；雖然不同科系，但與當紅女團IZ*ONE成員的崔叡娜和姜惠元、MOMOLAND的Nancy、SF9的輝映都是同學。趙怡賢更於在學時期已經是JYP娛樂旗下的演員練習生，2017年未畢業已經跟車銀優、金香起演出網劇《復仇筆記》，及後因拍攝《我的國家》與AOA成員雪炫結緣成為好友。另外，趙怡賢有份擔任主演的電視劇《契約友情》亦正在熱播。

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現年同為21歲的裴賢聖（배현성）是現今炙手可熱男演員朴敘俊和李玹雨的同門師弟，因形象和外貌都被指與大勢男演員朴寶劍相似，而有「3秒朴寶劍」的稱呼。出道未夠兩年的裴賢聖演藝之路可謂十分順遂，每每參演的都是討論度極高的當紅劇集，從《金秘書為何那樣》中的實習生、到《意外發現的一天》中的李宰旭弟弟，再到人氣網劇《戀愛播放列表》的主演，令他的知名度大幅上升，個人IG已經有接近30萬名粉絲，前途無可限量。