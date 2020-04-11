王牌對王牌｜關曉彤旗袍裝曬長腿超吸睛　以身高秒殺Angelababy

一向有「顏霸」之稱的Angelababy（楊穎），每每出席大型活動的衣著打扮都均受到好評，幾乎沒有衣服是不能夠駕馭的。近日她就獲邀請參加內地綜藝節目《王牌對王牌》，以一身旗袍裝亮相非常優雅，雖則如此可是就被主持人關曉彤比下去，皆因關的旗袍look將她身形的優點發揮得淋漓盡致，令到不少網友都表示關曉彤的旗袍裝更勝一籌。

關曉彤的旗袍裝似乎完勝Angelababy。（《王牌對王牌》﹑lookFashion微博圖片）

為了呼應今集節目主題「誰是卧底」，Angelababy就與關曉彤化身民國特工齊齊捉內鬼，其中在一場情景劇表演上，兩位就穿上華麗的旗袍演出，各自穿出風味，展現了完美的東方女性美。可是身高172cm的關曉彤似乎略勝Angelababy一籌，挑選了粉紅色亮片旗袍裝的她，高衩位開到極高，將一雙長腿表露無遺，旗袍的設計更突出她的小蠻腰線條，整個人看起來玲瓏浮凸，有民國大家閏秀Feel。

而Angelababy則挑選了米白色旗袍裝，雖然同樣展現出完美身段，可是與關曉彤站在一起確會給比下去。對此不少網友都話Angelababy 168cm的身高的確是輸蝕一些，完給關曉彤壓住。

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關曉彤一雙長腰非常吸睛。（娛樂扒叔微博圖片）

另外，看來關曉彤非常滿意此次旗袍裝，並在微博與大家分享旗袍趣事，她貼上一張小時候身穿旗袍裝的相，小小年紀已經非常懂得擺Pose好可愛，並寫道：「旗袍對旗袍」，可見她是多麼愛穿旗袍。