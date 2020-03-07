【王牌對王牌】關曉彤鄭爽化身《冰雪》公主　開口唱歌被批難聽

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》7年前在全球上映大受好評，兩位公主Elsa 同Anna更成為不少小朋友心中的偶像，對她們極度崇拜。其次該電影主題《Let it Go》亦因此而爆紅，不少人此歌琅琅上口。而近日內地兩位人氣女星關曉彤與鄭爽就在綜藝節目《王牌對王牌》扮演兩位公主Elsa和Anna，並共同大展歌喉唱《Let it Go》，可是遭到網友一致惡評，直言實在太難聽了。

關曉彤華麗登場。（《王牌對王牌》微博圖片）

鄭爽飾演Anna。（《王牌對王牌》微博圖片）

在最新一集節目中，關曉彤身穿純白色亮片長裙，頭戴金色假長髮華麗登場，好明顯她這一身裝扮就是Cosplay Elsa。而鄭爽則身穿墨綠色長裙頭戴金光閃閃的王冠登場，飾演Anna。二人共同演唱《Let it Go》的中文版《隨它吧》，當燈光照射在她們身上的時候，整個畫面非常夢幻，但她們一開口唱歌就似乎毀了如此美麗畫面，整首歌唱得太平淡沒有唱出激昂的節奏出來，搞到不少網友都批評她們唱得難聽，直言還是好好演戲算了，大家在微博留言道：「幼稚園式唱歌」﹑「假唱還這麼難聽」等，不過不否認她們是次的裝扮是漂亮的。

她們唱歌遭受網友惡評。（影片截圖）