【王牌對王牌】華晨宇大曬特別技能　奇特鎖骨令粉絲羨慕

內地歌手華晨宇除了唱歌厲害之外，原來身上還暗藏了許多不為人知的技能。就在最近播出的綜藝節目《王牌對王牌》中，他透過身體上不同部位展現出特別技能，其中一項就是利用鎖骨擺放32枚硬幣，相當厲害，比起早前的「Lipstick on Clavicle Challenge」（唇膏放鎖骨挑戰）還要困難，令到不少網友都大讚根本就是「神仙鎖骨」非常羨慕他。

華晨宇唱歌非常好聽，擁有許多粉絲。（《王牌對王牌》微博圖片）

在最新一集的《王牌對王牌》其中一個名為「超強個人技」的環節中，華晨宇就為了能令團體取得勝利就一連曬出許多技能，包括「鬥雞眼」，而且還可以在「鬥雞眼」的狀態下移動眼睛，震驚在場人士。另外，雙腳站直腳背對腳背呈現大於180度的動作都相當驚人，但最令大家驚訝的是他能透過鎖骨位置擺放32枚硬幣，一開始主持人賈玲就放了15枚硬幣，之後意想不到的是，鎖骨上仍然有好大空間，還可以繼續添加硬幣，最後他成功擺放32枚硬幣，就連賈乃亮都大讚他是高手。而另一位主持人沈騰更笑說：「你那能放三個餃子」，重點是他的肩膀位置並沒有向內呈彎曲動作，令鎖骨位置更有空位，而是他原本鎖骨就已經好深。

「鬥雞眼」的狀態下眼睛還可以移動。（影片截圖）

鎖骨放32枚硬幣。（影片截圖）

不少網友見到華晨宇這個技能之後都特別驚訝，羨慕他鎖骨如此深更直言他不是地球人是火星人，大家在微博留言道：「超級厲害」﹑「神仙鎖骨」﹑「好迷他的身子」等，華晨宇絕對是骨骼奇才的偶像明星呀！