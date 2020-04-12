【多圖】(G)I-DLE美延天生高鼻惹羨慕　差一步以BLACKPINK出道

出道快將兩年，有「怪物新人」之稱的韓國女團(G)I-DLE近日推出新歌《Oh my god》，反應相當不俗。當中在組合擔任主唱的23歲成員美延，又一次因天生的高鼻樑而成為話題。其實她當年曾差一步以BLAKCPINK出道，與Jennie和Lisa等渡過一段長時間的練習生時期。

(G)I-DLE 6位成員各有特色，其中主唱美延除了唱功了得外，稱她為組合的美貌擔當亦相信沒有粉絲會質疑。美延擁有精緻五官，她高挺的鼻樑更是非常吸睛。雖然曾有網民質疑美延整容，可是翻找她的童年照就知道，美延天生就擁有一個驕人的高鼻。

(G)I-DLE近日推出新專輯，其中美延的高顏值再次成為話題。（IG/@official_g_i_dle）

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美延出道前曾在YG娛樂當過5年練習生，與Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa等都是BLACKPINK預備成員之一。可是美延在BLACKPINK出道一年前離開公司並到音樂學校進修，其後再轉到CUBE娛樂繼續練習生生活，最終於2018年5月成功以(G)I-DLE主唱出道。美延出道時分享過，有收到舊好友的祝賀信息，可見她與BLACKPINK成員的感情依舊好。

美延曾是BLACKPINK預備成員之一。（網上圖片）

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