【Queendom】MAMAMOO大熱獲勝　(G)I-DLE表演12小時破百萬點撃

聚集6組人氣女團朴春、AOA、MAMAMOO、Lovelyz、Oh My Girl和(G)I-DLE，進行回歸大戰的韓國節目《Queendom》昨天（31日）播出最後一集，並頒發最終由大熱的MAMAMOO獲勝。而「怪物新人」(G)I-DLE雖然未有得第一名，可是她們的表演片段則獲韓國網民大讚。

MAMAMOO在前三次的比賽中都一直與第一名擦身而過，與連續獲得兩次第一名的Oh My Girl並列高位，雙雙成為最有力的後補。最終MAMAMOO在音源部分中取得滿分，成功在《Queendom》拿下冠軍，獲得單獨回歸Show作獎勵。MAMAMOO 4人在宣布獲勝出時，開心到在舞台上興奮大叫，但後來又突然哭成淚人。其中玟星講到：「雖然我們獲得了第一位，可是我認為這裡的（歌手們）都是第一，希望大家能夠一直支持我們6組藝人，未來也會帶來精彩的歌曲和舞台，請大家繼續給予我們愛。」

MAMAMOO口說不太在意成績，可以從她們的表情可見非常緊張！（Queendom截圖）

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而在第一場比賽就拿下第一名，每次表演都準備驚人的(G)I-DLE，昨天又一次創造了全新的傳奇舞台。影片在12小時內撃破一百萬觀看次數外，更在6組表演中獲得最高點撃率，新歌《LION》的音源更一下子在Melon音源榜上升了13位。由於演出動員數十名伴舞亦用上多件大型道具，規模媲美年末的大型頒獎禮的舞台，因此不少粉絲留言希望(G)I-DLE能夠把這個經典的表演，搬上今年《MAMA》頒獎禮上。

(G)I-DLE雖然未有如願勝出，可是在網絡上獲得巨大關注。（IG/@official_g_i_dle）

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雖然(G)I-DLE是6組歌手中資歷最短的一團，可是出道只有年半的她們卻一點也不欺場，由恐怖巫師風到華麗女皇風的舞台，每一次都在觀眾和粉絲心目留下非常深的印象！通過是次節目，除了原本人氣最高的小娟再一次憑超水準的音樂天份獲得關注外，成員Minnie、穗珍和舒華也成功彈起，而組合的知名度亦再一次上升，不得令人佩服(G)I-DLE未來的發展。

(G)I-DLE每次的表現都非常出色，首輪比賽中更打響頭炮獲得冠軍。（FB/@MnetOfficial）

按圖回顧(G)I-DLE在《Queendom》的厲害表現：